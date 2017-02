Campagne de sociofinancement pour le Bâtiment 7

Le Collectif 7 à Nous s’est tourné vers la plateforme de sociofinancement Ulele pour son projet de conversion du Bâtiment 7, qui fait partie des anciens ateliers du CN, dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

Son objectif est de rallier 300 donateurs en 30 jours. Les intéressés peuvent acheter une brique au coût de 10$, ce qui leur donne le titre d’«allié» du Bâtiment 7. Ils recevront aussi des invitations pour assister aux assemblées de fondation du projet.

«Le but est de rendre visible l’engouement que suscite le Bâtiment 7 au sein de la communauté, explique la chargée de projets à la mobilisation du Collectif 7 à Nous, Judith Cayer. Plusieurs personnes participent aux événements, mais la campagne nous permettra de démontrer à quel point l’intérêt est réel.»

C’est parti

La campagne débute au moment où le projet de magasin général, de microbrasserie et d’ateliers d’initiation au travail du bois et du métal commence à se réaliser. Des architectes et des entrepreneurs ont franchi les premières étapes de leur travail dans les dernières semaines.

L’objectif original de la campagne de sociofinancement a été atteint en moins de 72 heures, mais des briques seront en vente jusqu’au 28 mars. Mme Cayer se dit très contente de la participation jusqu’à présent, qui démontre selon elle la grande portée du projet.

L’ouverture du Bâtiment 7 est prévue pour le début de l’année 2018.