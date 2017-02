Déplacements actifs: le Sud-Ouest veut sécuriser un quadrilatère

L’arrondissement du Sud-Ouest proposera au printemps un plan d’action afin de mieux encadrer et sécuriser les déplacements des citoyens du secteur délimité par les rues Saint-Antoine, Saint-Jacques, Guy et de Courcelle. Synchronisation de lumières, présence policière accrue et même radars photo sont à l’étude.

Cette décision découle des recommandations d’un forum citoyen qui s’est tenu en novembre afin de discuter de la multiplication de chantiers dans les territoires avoisinants, ce qui a mené à une augmentation considérable du transit dans cet espace déjà très achalandé des quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne.

Les recommandations qui en sont ressorties, au nombre de 17, ont été rendues publiques la semaine dernière dans un document d’une vingtaine de pages.

«Ce qui se dégage le plus de tout ça est que les gens ne se sentent pas en sécurité en raison de la circulation du transit. Nous devons maintenant passer à l’action», résume le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais.

Vitesse élevée

Le rapport explique que «les limites de vitesse ne sont pas respectées dans le secteur à l’étude, particulièrement sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques». De plus, les automobilistes empruntent souvent des ruelles ou des rues résidentielles pour contourner les embouteillages provoqués par les chantiers.

Le public a donc demandé que les feux de circulation sur la rue Saint-Antoine soient synchronisés de manière à inciter les automobilistes à circuler à 40 km/h. Il souhaite aussi que des policiers surveillent les environs de plus près.

Ce sont des changements qui pourraient être apportés à court terme, selon le maire Dorais. «Tout ce qui touche les limites de vitesse est dans notre juridiction, affirme-t-il. C’est certain qu’on déploiera également plus de policiers dans le secteur afin de s’assurer que la loi soit respectée.»

D’autres recommandations, dont l’installation de radars photo, tombent sous les droits de la Ville centre et pourront seulement voir le jour dans quelques mois, voire quelques années, selon M. Dorais.

En vélo

Selon le rapport, «les pistes cyclables du secteur à l’étude sont morcelées et ne sont pas connectées avec les secteurs environnants et le centre-ville». Cela mène à des déplacements non sécuritaires de certains cyclistes sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques.

Les participants au forum ont mis de l’avant un plan d’aménagement de pistes cyclables sur ces deux grandes artères afin de créer un réseau continu de Turcot à Bonaventure. Ce n’est pas une proposition réaliste, selon Benoit Dorais.

«Ajouter une piste cyclable sur l’entièreté d’un grand tronçon est très difficilement réalisable, nuance-t-il. On devra plutôt privilégier la sécurisation des passages déjà existants et la prolongation de certaines pistes, dont celle sur de Courcelles.»

L’arrondissement est en processus d’élaboration du plan d’action qu’elle fournira à la Ville centre ce printemps. Certaines des recommandations proposées par le public seront retenues, tandis que d’autres, comme l’idée de piste cyclable continu de Turcot à Bonaventure, devront tomber à l’eau.

Le forum citoyen recommande