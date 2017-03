Le Mardi Gras, comme autrefois

Cinq conteurs ont interprété leur version de la légende de Rose Latulippe. Il existe plus de 200 variantes de ce conte datant des années 1800. (Photo: TC Media - Denis Germain) Previous photo Next photo









C’est à l’aide de conteurs et de musique coutumière qu’une cinquantaine de personnes ont renoué avec la tradition québécoise du Mardi Gras à la Maison Saint-Gabriel, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, mardi.

Madeleine Juneau, la directrice générale de ce musée et site historique, explique que l’objectif de l’événement était de rappeler aux participants comment le Mardi Gras était célébré il y a plus d’une cinquantaine d’années. «Maintenant perçue comme étant une fête parmi tant d’autres, elle était autrefois une occasion de réunir des familles avant d’entamer l’austère période du carême», rappelle Mme Juneau.

Pour ce faire, Mme Juneau et son équipe ont utilisé une grande chambre aux murs de bois de la Maison Saint-Gabriel, éclairée par seulement quelques lampadaires comme c’était le cas lors des soirées d’époque.

Cinq conteurs y ont livré leur interprétation de la légende de Rose Latulippe, une jeune fille qui danse avec le Diable lors d’une veillée du Mardi Gras.

«On voulait créer une ambiance familiale comme on voyait à la campagne. Les petites maisons étaient bien remplies et tout le monde festoyait avec de la musique et des contes», décrit-elle.

Des chansons ont aussi été interprétées à l’accordéon et à l’harmonica. Plusieurs des invités en ont d’ailleurs profité pour mettre en valeur leur talent de chanteur.