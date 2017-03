Fête hivernale annulée

La fête hivernale qui devait se dérouler samedi le 4 mars au parc Campbell-Ouest, dans le quartier Côte-Saint-Paul, est annulée.

C’est la concertation Émard–Saint-Paul qui en a fait l’annonce sur sa page Facebook, cette semaine.

«Les conditions actuelles du parc Campbell-Ouest (beaucoup de glace et de la bouette) sont considérées non sécuritaires et non propices pour la grande majorité des activités», pouvait-on lire sur leur publication.

Jeux gonflables, sports d’hiver, saucisses, chocolats chauds et plus étaient prévus.