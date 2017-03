«15 000 nouveaux résidents, 15 000 nouveaux clients»

L’arrivée de 15 000 nouveaux résidents dans le Grand Sud-Ouest au cours des cinq dernières années a eu un impact majeur sur le développement économique de ce secteur selon les maires des quatre arrondissements qui le composent.

Réunis jeudi dans le cadre d’un dîner à LaSalle organisé par la Chambre de commerce du Grand Sud-Ouest (CCOSM), les quatre politiciens ont tracé un bilan fort reluisant des dernières années, alors que la population de leurs arrondissements a grimpé globalement de 6%.

«Cela veut dire que nos commerces et professionnels ont eu 15 000 clients de plus. C’est ça, le bénéfice du développement résidentiel», avance la mairesse de l’arrondissement LaSalle, Manon Barbe.

Les maires des arrondissements de Lachine, Verdun et du Sud-Ouest étaient aussi présents pour l’occasion.

Ils ont chacun fait un portrait du logement et de la création d’emplois dans leur région respective. Ces territoires, qui accueillent ensemble plus de 270 000 résidents, regroupent 9 500 entreprises et commerces. Il s’agit d’une augmentation de 3 à 4% sur une période de cinq ans, selon le directeur général de la CCOSM, Bernard Blanchet.

«On voit l’arrivée de plusieurs petites entreprises sur l’ensemble du territoire. Les conditions économiques sont très favorables pour les commerces de proximité», estime-t-il.

Complémentarité

Les maires ont tous affirmé que leurs marchés ont une dynamique commune et sont complémentaires plutôt que compétitifs.

«Il y a plusieurs programmes qu’on peut travailler en synergie dans plusieurs dossiers, comme le développement des artères commerciales», explique Claude Dauphin, maire de Lachine.

Les quatre politiciens ont aussi affirmé que l’enjeu est plutôt de convaincre davantage de jeunes familles de choisir de s’établir dans le grand Sud-Ouest et non en banlieue.

Entre 2011 et 2016, la Ville de Montréal a connu une augmentation démographique de 2,6%.

Ce que le maire a dit

«Les promoteurs immobiliers vont souvent sous-contracter. Ce qu’on voit est qu’il y a un grand approvisionnement dans les entreprises de rénovation dans le Sud-Ouest et ça rapporte.»

« Le rayonnement de Griffintown nous permet d’aller chercher énormément de startups. Ce qu’on veut leur offrir est un milieu de vie, un milieu de travail et également un milieu de loisir. C’est ça, le concept du Quartier de l’innovation.»

«On veut s’assurer que les gens qui sont là depuis longtemps et voient arriver de nouveaux habitants puissent toujours avoir leur place dans nos quartiers centraux.»