Revisiter le Saint-Henri d’autrefois

Des visiteurs de l’exposition Moments d’histoire: les années 50 de la Société historique de Saint-Henri regardent les sections dédiées aux voitures (gauche) et aux photos d’Adrien Dubuc (droite). Ce dernier était connu comme étant le «maître photographe» du quartier. (Photo – Gracieuseté) Previous photo Next photo







La nouvelle exposition de la Société historique de Saint-Henri (SHSH) nous replonge dans l’ambiance du quartier dans les années 1950 à travers une collection de 225 photos et 80 objets.

L’objectif de Guy Giasson, directeur de la SHSH, est de dresser un portrait fidèle de la vie quotidienne du secteur de l’époque. Pour y parvenir, les photos sont divisées en plusieurs sections thématiques, dont le travail, le sport, l’école et l’église.

«Nous prenons le soin de montrer des choses qui proviennent de tous les coins de Saint-Henri, explique-t-il. Nous voulons vraiment que les gens viennent ici et qu’ils témoignent de comment les gens vivaient dans le temps.»

Dans les années 1950, Saint-Henri était marqué par son caractère industriel, ouvrier et religieux. Il s’agissait d’une période de forte croissance économique et démographique.

«À l’époque, les choses étaient plus simples, dit M. Giasson. Il y avait de grosses familles dans lesquelles les gens travaillaient et allaient à l’église. C’était une période de plein emploi et de grande prospérité.»

Événements majeurs

Les deux sections principales de l’exposition traitent des événements les plus marquants des années 1950 dans le quartier Saint-Henri: l’incendie à l’Église Sainte-Élizabeth et la construction du tunnel Saint-Rémi.

«Je me souviens que tout le quartier s’était regroupé devant l’Église quand elle brûlait. C’est une histoire que tout le monde raconte encore aujourd’hui. Pleins de souvenirs sont ravivés en regardant ces photos-là», affirme Guy Giasson.

Toutes les différentes étapes de la construction du tunnel qui a permis aux automobilistes de traverser le canal de Lachine (même quand des bateaux passaient) sont expliquées et illustrées dans le coin du local de la SHSH.

Histoires personelles

La totalité des photos et objets proviennent de la riche collection d’archives de la société historique, qui compte au-delà de 100 000 objets. Elles ont été tirées des plus de 550 fonds de donateurs différents, qui figurent eux-mêmes sur quelques-uns des clichés. C’est le cas de Lucie Saint-Amour, résidente de Saint-Henri.

«Ma première réaction en voyant toutes les photos était d’être nostalgique. Ça ramène beaucoup de souvenirs de lieux et de personnes que j’avais oubliés depuis plusieurs années», raconte-t-elle.

La SHSH accompagne tous ses objets et photos d’une description détaillée de ce qui les constitue. Le but est de raconter l’histoire personnelle des personnes sur les photos afin d’informer les visiteurs en plus de les captiver.

L’exposition Moments d’histoire: les années 50 sera présentée jusqu’au 4 juin à la Société historique de Saint-Henri (521 Place Saint-Henri). L’entrée est gratuite.