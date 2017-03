Découvrir le baseball

Les Royaux du Sud-Ouest, l’association de baseball mineur de l’arrondissement, tiendra des portes ouvertes au Centre Gadbois dans le but d’initier les jeunes de 5 à 15 ans à la balle. Des ateliers seront offerts gratuitement.

Pour les Royaux, le but est d’attirer suffisamment de nouveaux joueurs afin qu’ils puissent avoir une équipe dans la catégorie bantam, destinée aux 14 et 15 ans, cette année.

«On aimerait aussi que plus de filles puissent s’impliquer dans le baseball. C’est un sport pour tout le monde», ajoute la vice-présidente de l’organisation, Annie Bachand.

Engouement

L’association souhaiterait également que ces portes ouvertes feront passer son nombre d’inscrits à 100, soit 30 personnes de plus que l’an dernier. Mme Bachand a bon espoir que cet objectif est atteignable.

«Le baseball revient en force. Avec les matchs des Blue Jays au Stade Olympique, le sport devient de plus en plus populaire à Montréal et on voit beaucoup de jeunes qui choisissent de délaisser le soccer pour le baseball», affirme-t-elle.

Les inscriptions pourront aussi se faire sur place lors des portes ouvertes.

Les portes ouvertes des Royaux du Sud-Ouest auront lieu les samedis 18 mars et 25 mars de 14h à 17h au gymnase simple du Centre Gadbois (5485 Chemin de la Côte-Saint-Paul).