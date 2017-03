Déneigement: Benoit Dorais exerce ses pouvoirs d’urgence

Dans la foulée des opérations de déneigement qui ont suivi la tempête qui a laissé quelque 47 cm de neige à Montréal depuis mardi, l’arrondissement du Sud-Ouest a annoncé qu’il procéderait à la location d’équipements supplémentaires avec opérateurs pour dégager les trottoirs.

«Plusieurs rues et trottoirs du Sud-Ouest demeurent actuellement difficiles d’accès et s’avèrent peu sécuritaires. Voilà pourquoi, après discussion avec mon équipe et en accord avec les membres du conseil d’arrondissement, j’ai décidé d’exercer mes pouvoirs d’urgence pour mettre en place des mesures exceptionnelles», a déclare jeudi le maire de l’arrondissement Benoit Dorais par voie de communiqué.

Il assure d’ailleurs que la totalité des équipes de déneigement de l’arrondissement et tout son personnel auxiliaire est présentement déployé dans le rues du Sud-Ouest.

Invité à commenter la situation du déneigement dans l’arrondissement, M. Dorais n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de TC Media. Plusieurs internautes se sont plaints de la qualité du déneigement sur les réseaux sociaux, jeudi, indiquant que leurs poubelles avaient été éparpillées sur les trottoirs et que leurs entrées ont été enneigées par les déneigeurs.

Rappelons que Pavages d’Amour, l’entreprise responsable du déneigement dans une partie du Sud-Ouest, perdra son contrat à la fin de la saison en raison de ses nombreux manquements depuis le début de l’hiver.

Stationnement supplémentaire

L’arrondissement a également annoncé que plusieurs entreprises du Sud-Ouest rendent disponibles leurs stationnements de 21h à 8h, jusqu’au lundi 20 mars. Celles-ci sont:

Impérial Tobacco, à l’angle de Richelieu et Laporte;

DOMPARK, à l’angle de Briand et Saint-Patrick;

Complexe du Canal de Lachine, à l’angle de Saint-Ambroise et De Courcelle;

Home Dépôt, à l’angle de Saint-Jacques et De Courcelle;

IGA Charlevoix, à l’angle de Charlevoix et Mullins;

Jean Coutu, à l’angle de Monk et Springland (à l’exception du stationnement donnant sur la rue Beaulieu).

L’arrondissement offre également trois stationnements gratuits en période de déneigement:

Complexe récréatif Gadbois, accès rue Notre-Dame;

Place Saint-Henri, près du métro Saint-Henri;

Parc Angrignon, boulevard des Trinitaires au nord De La Vérendrye.

Le chargement de la neige a débuté mercredi à 19h et l’arrondissement estime que 12 quarts de travail de 12 heures seront nécessaires pour compléter les opérations. Cela voudrait dire que le tout devrait être terminé le soir du jeudi 23 mars.