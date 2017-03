Brassage d’idées collectif sur le marché Atwater

Le marché Atwater pourrait-il un jour héberger un marché aux puces? Le transport en commun pourrait-il être bonifié aux abords de ce secteur? C’est là deux propositions qui ont été faites lundi soir par un groupe de citoyens dans le cadre d’une soirée d’idéation sur le futur de ce pôle de l’arrondissement du Sud-Ouest.

Une cinquantaine de résidents du Sud-Ouest et commerçants du marché Atwater s’étaient regroupés pour l’occasion dans le but de créer un espace convivial pour leurs concitoyens aux abords du marché, cet été.

Cette rencontre faisait suite à l’annonce récente de la piétonisation partielle cet été des rues Atwater, où sera aménagé un espace de détente, et Saint-Ambroise, qui sera transformée en zone ludique.

Les personnes présentes pour la soirée étaient encouragées par le maire Dorais et le partenaire de l’arrondissement dans ce projet, l’organisme à but non-lucratif La Pépinière, à rêver d’un endroit qui pourrait desservir les personnes de tous âges et de tous horizons qui résident dans les environs.

«Ce qui a retenu notre attention lors des consultations sur le pôle Lionel-Groulx–Atwater est que les gens voulaient un endroit pour socialiser et pour se retrouver. Bref, ils voulaient un lieu pour perdre leurs temps d’une manière agréable», a résumé le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, lors de son discours d’ouverture à la soirée d’idéation, qui s’est tenue au Centre culturel Georges-Vanier.

Variété d’idées

Divisées par table, les équipes de cinq à six personnes ont eu la chance de discuter de leur vision des futurs environs du marché Atwater, de comment il pourrait répondre aux besoins des gens avec différents trains de vies et, enfin, de mettre leurs idées sur papier en cartographiant leurs désirs.

Les propositions étaient assez variées, mais certaines d’entre elles sont revenues plus d’une fois au courant de la soirée. Les idées d’aménager un marché aux puces et de favoriser les transports actifs dans les environs ont été entendues à quelques reprises, entre autres.

«C’était une agréable soirée de brainstorming mais on ne sait pas quel poids nos propositions auront, puisqu’il nous manque de l’information par rapport aux moyens que nous aurons pour réaliser le projet», commente Allie Saba, participante à l’atelier et résidente de Saint-Henri.

Pour sa part, la directrice adjointe de La Pépinière, Maude Painchaud Major, assure que La Place du Marché, le nom temporaire du projet, en sera seulement à sa première phase, cet été.

Les aménagements ne seront pas permanents, ce qui permettra à l’organisme de les installer à moindre coût et de tester leur viabilité. Les installations seront bonifiées l’an prochain et deviendront permanentes dans le troisième été lors duquel le projet sera en branle.

Les prochaines consultations auront lieu le 1er avril au marché Atwater, où La Pépinière sondera des passants sur leur vision par rapport à l’avenir des lieux. Des marchands et acteurs communautaires seront également consultés avant le dépôt du plan de l’organisme auprès de l’arrondissement.