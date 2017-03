Des soins dentaires gratuits pour les plus démunis

Pour plusieurs, la Mission Bon Accueil est synonyme de banque alimentaire. Peu savent qu’elle a également offert plus de 2 millions $ de soins dentaires gratuits en six ans aux plus démunis de Montréal.

Établie en 2011, la clinique dentaire Jim Lund est le fruit d’une collaboration entre la faculté de médecine dentaire de l’université McGill et la Mission Bon Accueil. Elle est financée exclusivement par des dons philanthropiques et est nommée en l’honneur de l’ancien doyen de ladite faculté, un fervent défenseur de soins dentaires accessibles.

«Les personnes en situation de pauvreté doivent choisir entre nourrir leur enfant et aller au dentiste. Avec la clinique, notre but est d’éviter que les gens aient à faire un choix comme celui-là», affirme Samuel Watts, PDG de la Mission Bon Accueil.

Bien que des facultés dentaires à travers la province offrent des soins gratuits dans des locaux universités, la clinique Jim Lund est la seule au Québec à s’être établie «dans une communauté», explique M. Watts.

Aide et apprentissage

Ce sont des étudiants de l’université McGill qui assurent la grande majorité des soins, sous la supervision de deux professeurs qui partagent leur temps dans l’établissement. Pour les futurs dentistes, travailler à la clinique est une expérience humaine, mais aussi éducative.

«Une des raisons pour lesquelles j’ai étudié la dentisterie est que je sentais que beaucoup de personnes qui avaient besoin de soins n’y avaient pas accès, raconte Maral Aghorian, étudiante de deuxième cycle à McGill. Ça ne fait que quelques jours que je suis ici, et je sens déjà que j’ai fait une différence et que j’ai beaucoup appris.»

En raison de leur statut étudiant, les bénévoles de la clinique ne peuvent pas fournir des services complexes, dont les traitements de canaux et l’installation de couronnes. L’accent est plutôt mis sur les procédures de base, tels les nettoyages.

«Offrir des services plus simples à un grand nombre de personnes est une meilleure utilisation de nos ressources que d’avoir des traitements avancés qui viseraient beaucoup moins de gens», explique le Dr Paul Sweet, professeur à McGill et directeur de la clinique depuis sa création.

Plus que la santé

Bien que la santé buccale soit très importante, la dignité est une des grandes raisons pour lesquelles plusieurs personnes en situation économique précaire veulent avoir recours à des soins dentaires, selon le personnel du centre.

«75% de nos clients sont des nouveaux arrivants aux pays. Quand ils sont à la recherche d’un emploi et font des entrevues, ils hésiteront à sourire ou parler s’ils ont pas confiance en eux à cause de leur dentition. Avoir accès à nos services est important, même essentiel pour eux», affirme le Dr Sweet.

C’est notamment le cas pour Marcio Cavalcanti, un patient qui a immigré du Brésil il y a près d’un an.

«C’est une superbe initiative et je suis très reconnaissant de ce que font les employés de la clinique. Le personnel super sympathique et fait un très bon travail», a-t-il dit après avoir reçu un nettoyage dentaire, vendredi.

La clinique dentaire Jim Lund est déterminée à poursuivre sa mission pour aussi longtemps qu’elle le pourra. Ses services sont assurés pour les années à venir, la Mission Bon Accueil ayant annoncé au début du mois de mars qu’elle prolongeait son entente avec la faculté de médecine dentaire de l’université McGill pour cinq ans.