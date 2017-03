125 bougies et une campagne promotionnelle pour la Mission Bon Accueil

Le PDG de la Mission Bon Accueil, Sam Watts, livre un discours lors du cocktail de lancement du 125e anniversaire de l'organisme. (TC Media - Hugo Lorini) Previous photo Next photo









La Mission Bon Accueil diffusera prochainement sur les réseaux sociaux des capsules vidéo mettant en vedette des personnalités québécoises, dont Luc Guérin, Marie-Chantal Perron et Vanessa Pilon. Celles-ci ont été présentées en primeur à l’occasion du cocktail de lancement des célébrations du 125e anniversaire de l’organisme, mercredi.

Ces capsules commémoratives se déroulent toutes d’une manière semblable: la personnalité raconte à la première personne le récit de quelqu’un qui a été aidé par la Mission Bon Accueil. Elle termine son discours en révélant que l’histoire qu’elle venait de raconter n’était pas la sienne, «mais qu’elle aurait bien pu l’être». La vraie personne à qui appartient l’histoire se présente ensuite à côté de la personnalité et les deux se tiennent la main.

«Le but de la campagne est que les Montréalais soient conscients de ce que fait la Mission Bon Accueil et du fait qu’en travaillant ensemble, on peut faire quelque chose pour aider les personnes qui vivent dans la pauvreté. Elle sert aussi à conscientiser les gens du fait que la pauvreté n’est pas toujours visible», explique le PDG de la Mission Bon Accueil, Sam Watts.

L’organisme est présentement en négociations pour pouvoir également diffuser ces capsules à la télévision et à la radio.

Toujours en transformation

La Mission Bon Accueil a connu une réelle métamorphose depuis ses humbles débuts en tant que refuge pour hommes en 1892. Il offre aujourd’hui des services aux jeunes en de difficulté, de l’aide aux jeunes femmes dans la précarité, une banque alimentaire, une friperie, des soins dentaires gratuits et une multitude d’autres programmes d’aide.

Sam Watts indique d’ailleurs qu’en cette année de année de célébration, la priorité de l’organisme demeurera de regarder vers le futur plutôt que vers le passé.

«Pendant 125 ans, on a été capables de régler des problèmes qui se présentaient à nous. Cela se poursuivra, biens sûr, mais ce qu’on veut aussi faire dans les dix ou quinze prochaines années est de cibler quelles sont les conditions à la base de la pauvreté et tenter de trouver des solutions à la source», a-t-il confié en entrevue avec TC Media lors du cocktail.

Plus de 200 employés et partenaires de l’organisme étaient sur place pendant la soirée. Plusieurs ont livré des discours pour parler de l’importance de la mission, dont le député fédéral de Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs, Marc Miller.

«La Mission Bon Accueil a toujours été capable de s’adapter pour répondre aux besoins de montréalais. Franchement, elle a réussi à aider la société dans un secteur où l’État n’a pas joué un important rôle au fil des années», a dit en entrevue le politicien, qui occupe aussi le rôle de porte-parole des célébrations.

Dans le cadre de celles-ci, La Mission Bon Accueil tiendra en avril une soirée festive pour ses plus de 500 bénévoles et organisera également un grand dîner de célébration, ouvert à tous, dans une rue devant son bâtiment, le 7 juin.

La Mission Bon Accueil en chiffres

9 000

Le nombre de personnes qui bénéficient à chaque mois de la banque alimentaire de la Mission Bon Accueil en 2016.

80 000

Le nombre total de nuits d’hébergement pour les sans-abri en 2016

100 000

Le nombre d’heures de bénévolat réalisées par plus de 500 personnes à la Mission Bon Accueil en 2016.