Motion: un espace gratuit pour du logement social

L’arrondissement du Sud-Ouest pourrait mettre la main sur un terrain situé à l’intersection des rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi pour la somme de zéro dollar afin d’y construire des logements sociaux. C’est grâce à des futurs travaux de réfection et de réaménagement du secteur menés par la ville-centre que cela serait possible.

Il y a deux ans, le conseiller de ville Craig Sauvé a constaté que l’espace à l’est du 5001, rue Saint-Ambroise, en face de la Canada Malting, était «superflu», les voies routières étant «beaucoup trop larges».

Il avait alors fait des démarches auprès de la Ville afin de déterminer s’il serait possible de l’utiliser pour construire des logements sociaux, mais en vain: il y avait trop d’infrastructures sous-terraines en-dessous de l’espace pour qu’il obtienne une réponse positive.

«Mais nous avons récemment appris au conseil de ville que cette intersection est ciblée pour une réfection majeure de ses infrastructures. C’est pour cette raison que j’ai déposé une motion pour leur demander de revoir la géométrie des rues et de planifier le déplacement des tuyaux», explique-t-il.

Si la Direction des travaux publics va de l’avant avec la résolution des élus du Sud-Ouest adoptée à l’unanimité lors du conseil d’arrondissement d’hier, où il est mentionné que «les prix des terrains sont souvent un obstacle à la construction de logements sociaux», cela libérerait un espace de 485 mètres carrés dont l’arrondissement est déjà propriétaire.

Innovation

Pour Craig Sauvé, cette approche est novatrice et devrait être considérée par la Ville dans d’autres arrondissements où des travaux de réfection ont lieu.

«Il y a tellement d’espaces mal utilisés où on pourrait faire la même chose. C’est un win-win pour tout le monde: on refait l’intersection, on la sécurise et, en même temps, on construit des logements sociaux», affirme l’élu.

Même son de cloche du côté de la table de concertation Solidarité Saint-Henri, qui milite en continu pour avoir plus de ressources dans l’ouest du quartier Saint-Henri.

«C’est très intéressant comme initiative et ça démontre qu’on peut avoir des idées créatives en ce qui a trait au logement social. C’est sûr que ça ne répondra pas à tous les besoins de l’ouest de quartier, mais il reste qu’on accueille favorablement la nouvelle», indique la coordonnatrice de l’organisme, Shannon Franssen.

La planification des travaux à l’intersection des rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi est présentement en cours. Aucune date de début des travaux n’a encore été ciblée.

Le quartier Saint-Henri

39%

La proportion de résidents du quartier qui consacraient plus de 30% de leur revenu sur leur loyer en 2011.

34%

La proportion de résidents du quartier à faible revenu en 2011.

Voyez la motion présentée lors du conseil d’arrondissement de mardi soir ci-dessous: