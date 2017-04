Développement durable: les citoyens du Sud-Ouest seront consultés

Les résidents et organismes communautaires du Sud-Ouest auront leur mot à dire quant à la manière dont l’arrondissement atteindra les objectifs du Plan d’action local sur le développement durable lors d’une consultation citoyenne qui se tiendra le 1er mai au Centre culturel Georges-Vanier.

Les participants devront identifier les actions prioritaires à réaliser entre 2017-2020 selon les quatre axes d’intervention qu’auront partagés préalablement l’arrondissement et ses partenaires.

C’était aussi le cas en 2013, année lors de laquelle l’administration avait procédé à un exercice semblable lors de l’élaboration de son premier Plan d’action local triennal.

Pour la conseillère d’arrondissement Sophie Thiébaut, ce nouveau plan donnera la possibilité à l’arrondissement d’aller encore plus loin dans l’élaboration de mesures pour un Sud-Ouest plus vert et durable, mentionnant que le premier lui a permis de prendre connaissance «de la vulnérabilité du territoire face aux réalités des changements climatiques».

Le bilan des 25 actions ciblées et 87 engagements pris à l’époque sera également partagé lors de la consultation.

«Nous sommes fiers de ce qui a été accompli, a déclaré par voie de communiqué le maire Benoit Dorais. Par exemple, nous offrons aujourd’hui la collecte des résidus alimentaire sur tout notre territoire, ce qui nous place dans le peloton de tête des arrondissements montréalais.»

La consultation citoyenne sur le développement durable aura lieu le lundi 1er mai au Centre culturel Georges-Vanier (2450 rue Workman) de 18h30 à 21h30. Inscriptions obligatoires, jusqu’au 25 avril (514-982-6606 poste 2230 ou en ligne sur Eventbrite)

Les cinq orientations du Plan d’action local 2013-2015