Chantier Peel: réactions mitigées des commerçants

Le chantier de la rue Peel, débuté il y a trois semaines entre Notre-Dame et Ottawa, dérange. Si la plupart des commerçants qui ont pignon à proximité vivent bien avec les travaux, certains reprochent à la Ville un manque de communication et de mesures de mitigation.

Bon nombre d’entreprises du secteur dépendent plus d’une clientèle spécifique que des passants pour leur survie. C’est notamment le cas de la boutique informatique Compuservice ou l’entrepôt StorageMart, qui ne vivent pas les inconvénients liés aux travaux d’infrastructures d’égout et d’aqueduc.

«Je dois dire que la Ville a tout fait pour nous accommoder et s’assurer qu’on n’aurait pas de problèmes d’accès à cause de la construction. On n’en a pas eu encore», dit Mike Sayig, le président du concessionnaire Volkswagen situé à l’intersection des rues Peel et William, en plein cœur du chantier.

Signalisation

Deux commerçants rencontrés par TC Media ont toutefois rapporté que leur chiffre d’affaires a été durement touché depuis le 3 avril.

«Ils affichent que le trottoir est fermé et ça envoie ma clientèle de l’autre côté de la rue. C’est en plein dans le temps de l’année où je peux me faire de l’argent et où il y a plein de touristes, en plus. Ça fait très mal», raconte Jean-Sébastien Collette, le gérant du dépanneur Ingénium. Il estime avoir perdu environ 30% de ses ventes depuis le début du mois.

Une situation problématique concède le responsable des infrastructures de la Ville de Montréal, Lionel Perez. «On a certaines normes de signalisation qui ne sont pas toujours respectées. Il faut qu’elles soient revues et je suis d’accord qu’on doit s’améliorer», indique-t-il.

Stationnement

À quelques portes de là, le propriétaire du restaurant Guan, Sam Guan, juge qu’il a surtout des problèmes de livraison.

«Le livreur doit se stationner sur Shannon, la rue voisine, de manière illégale. Il faut aussi transporter de grosses boîtes lourdes sur une assez longue distance, ce qui est dangereux, mais on n’a pas le choix», déplore-t-il.

M. Guan affirme de surcroît qu’il n’a rencontré aucun représentant de la Ville et que seule une lettre indiquant la nature des travaux lui a été adressée. Pourtant, des visites à l’ensemble des commerçants avaient été prévues l’automne dernier.

Le responsable des infrastructures invite les entrepreneurs insatisfaits de faire part de leurs doléances au prochain comité de bon voisinage qui se tiendra le 3 mai. M. Perez note toutefois que la plupart des commentaires qu’il a reçus jusqu’à maintenant étaient positifs.

«Tout avance comme prévu. Nous n’avons eu aucune surprise», conclut M. Perez.

La première partie du projet devrait se terminer en août, tandis que la deuxième phase, qui comprend le secteur entre les rues Ottawa et Smith, devrait prendre fin en début décembre.