Une série Instagram pour le Sud-Ouest

L’arrondissement du Sud-Ouest a lancé mardi sa première série de photos sur le réseau social Instagram, intitulée Sud-Best. L’administration a l’intention de faire connaître davantage le territoire en y publiant régulièrement des clichés de points d’intérêt de l’arrondissement.

«Les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. On doit s’assurer d’aller les chercher avec des projets comme celui-là et utiliser les outils qu’on a à notre disposition», explique le maire Benoit Dorais.

Selon lui, la série Sud-Best servira à publiciser les différentes facettes de l’arrondissement, dont son offre de services et sa riche histoire pour «faire écho à la beauté, aux contrastes et aux charmes secrets des quartiers».

Nom populaire

Le nom de cette série reflète bien ce qui est déjà véhiculé. «On a remarqué que c’était une expression très utilisée. C’est un peu comme notre version du Verdun Luv», soutient le maire Dorais.

La fréquence à laquelle de nouvelles photos seront partagées, de même que la durée de la série, ne sont pas encore déterminées.

Elle devrait raviver le compte Instagram de l’arrondissement, qui n’avait que 300 abonnés et 11 publications. Il était d’ailleurs inactif depuis juillet 2016.