Turcot: Québec annonce des travaux, sans dire quand

Des avis distribués par Québec vendredi dernier aux résidents de Saint-Henri annonçant des travaux de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur une partie de l’échangeur Turcot ont provoqué de vives réactions du maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, parce qu’ils ne contenaient ni de date de début ni de date de fin.

C’est la construction des deux dernières voies de la route 136 est, qui remplacera l’autoroute 720, qui est la cause de ces travaux qui pourraient entraîner des niveaux sonores plus élevés qu’à la normale, selon l’avis.

Merci de nous en informer @MTQ_Turcot, mais ç'aurait été bien de nous dire les dates aussi, parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7…… pic.twitter.com/dkZuFSduux — Benoit Dorais (@benoitdorais) May 12, 2017

«C’est surtout à cause du bruit que je crois qu’il serait important que les gens sachent quand débuteront et termineront les travaux. Les citoyens ont le droit de savoir», a confié M. Dorais à TC Media.

Exception

La porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ), Sarah Bensadoun, affirme que la construction constante et bruyante qui aura lieu entre les rues Saint-Rémi et Greene «se poursuivra pendant la saison estivale».

«On sait que les travaux commenceront au cours des prochains jours, mais on n’est pas en mesure de donner de date. Nous sommes en cours de mobilisation et ils peuvent commencer n’importe quand», fait-elle savoir, affirmant du même coup qu’il s’agit de la première fois que le ministère distribue des avis sans spécifier la date de début et de fin, une situation «exceptionnelle».

Pour sa part, le maire Benoit Dorais juge que les communications du ministère concernant le chantier Turcot ont été «très, très bonnes» depuis le début du chantier, malgré quelques accrochages comme celui-ci. «Il y a toujours place à amélioration», estime-t-il.

Travaux importants

Mme Bensadoun indique que les travaux de cette portion de l’échangeur Turcot sont dans une «phase critique» puisqu’ils doivent être terminés avant l’échéancier, à la fin de l’automne. Les travaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, devraient toutefois être achevés pendant la saison estivale.

600 La quantité de dépassements sonores au chantier Turcot entre mai et septembre 2016.

Le MTQ mentionne par ailleurs que d’importantes mesures d’atténuation du bruit sont prévues pendant ces opérations. «Les alarmes de recul des véhicules seront notamment moins bruyantes que celles que l’on utilise traditionnellement», explique la porte-parole.

Elle souligne que les résidents rencontrés lors de la distribution des avis ont reçu de plus amples informations verbalement et que les citoyens peuvent s’informer davantage en appelant le 514 873-1372.