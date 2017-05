Action-Gardien en mode consultation publique

La table de concertation Action-Gardien tiendra le mardi 23 mai une soirée portes ouvertes en vue de la consultation publique qui aura lieu cet été concernant l’avenir du nord du quartier Pointe-Saint-Charles.

«On veut préparer les gens pour la consultation de juin. C’est un processus qui est parfois complexe et qui bouge rapidement, donc nous voulons voir les enjeux qui les touchent et comment ils pourront être réglés de manière concrète», fait savoir Cédric Glorioso-Deraiche, le chargé de projet en aménagement d’Action-Gardien.

Trois tables de discussions thématiques seront animées par des membres de l’organisme. Elles aborderont les thèmes de l’habitation et l’emploi autour du canal de Lachine, le transport et les aménagements autour du métro et des artères commerciales et le développement du pôle Saint-Charles et des parcs.

«Ce sera une soirée de style pré-consultation qui permettra aux résidents d’être au courant de l’ensemble des démarches en cours et qui nourrira aussi nos propres propos», ajoute M. Glorioso-Deraiche.

Les citoyens pourront se présenter en tout temps pour discuter, sans obligation d’être présents du début à la fin.

La soirée portes ouvertes sur le nord de Pointe-Saint-Charles se tiendra le 23 mai 2017 au Carrefour d’éducation populaire (2356 rue du Centre) entre 17h30 et 19h30.