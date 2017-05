La Pointe brave le mauvais temps et festoie

Le ciel grisâtre et quelques gouttes de pluie n’ont pas freiné la tenue de la 25e édition du Festi-Pointe, où près de 1000 citoyens de Pointe-Saint-Charles se sont rassemblés dans une ambiance décontractée et conviviale au Carré Hibernia, lundi après-midi.

L’assistance était moins élevée que lors des dernières moutures de l’événement en raison de la météo, selon son organisatrice, la table de concertation Action-Gardien. Quelques-unes des activités prévues, dont un festival pour adolescents, ont d’ailleurs dû être annulées à cause du mauvais temps.

Malgré tout, une programmation gratuite et variée était offerte aux citoyens. Plusieurs prestations musicales, dont des performances de la chorale de l’école Saint-Gabriel et d’une dizaine de citoyens de la Pointe, ont eu lieu. Des jeux gonflables étaient à la disposition des plus jeunes, tandis que les adultes visitaient les kiosques d’artisans et d’organismes communautaires sur place.

Des hot dogs étaient aussi servis gratuitement toute la journée. L’attente pour s’en procurer était longue, mais en valait visiblement la peine, considérant les regards de satisfaction que s’échangeaient les participants.

La guirlande

C’était aussi l’occasion pour le Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles d’inaugurer sa Guirlande du 375, une création de 1400 mètres installée au parc Saint-Gabriel dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

790 Le nombre de citoyens qui ont participé à la création de la Guirlande du 375.

«Ce projet innovateur, inclusif, multiculturel et intergénérationnel a contribué à renforcer la cohésion sociale. Dans une démarche créative, les participants ont laissé libre cours à leurs talents artistiques, tout en socialisant avec des citoyens de tous les horizons», a résumé l’instigatrice et la responsable du projet, Nora Golic.

Résultat: 2740 fanions décorés à l’aide de techniques de peinture et d’impression sur toile ornent maintenant le parc Saint-Gabriel et demeureront en place jusqu’au mois d’octobre.