Pointe-Saint-Charles célèbre la cession du Bâtiment 7

Un mois après que le bail du Bâtiment 7 lui ait été cédé, le «Collectif 7 à nous» a célébré vendredi ce moment marquant dans sa lutte citoyenne en festoyant sur le site des anciens ateliers du CN de Pointe-Saint-Charles. Le site qui accueillera notamment une microbrasserie et une maison de naissance devrait ouvrir ses portes au public en 2018.

Plus d’une soixantaine de résidents du quartier étaient sur place pour échanger, grignoter et, pour certains, prendre une bière ou deux. Les participants ont même eu droit à une performance inédite du Chœur libertaire de Pointe-Saint-Charles, qui interprétait ses hymnes portant notamment sur l’autogestion.

«Ça prend un arrêt sur image pour se regarder et se dire que nous avons réussi, qu’on a eu raison de sa battre et de se tenir ensemble, et c’est pour ça qu’on est là aujourd’hui. C’était tellement un vœu pieux et on ne tenait sur rien tandis que le monde entier nous disait que c’était impossible, mais on y est arrivé» a réagi la porte-parole du collectif, Judith Cayer.

Les élus municipaux locaux étaient également présents.

Ouverture officielle, officiellement

L’ouverture du Bâtiment 7, prévue depuis plusieurs années, a été repoussée à maintes reprises. Les organisateurs de l’événement de vendredi ont donc profité de l’occasion pour confirmer, une fois pour toutes et hors de tout doute, que le centre collectif et autogéré ouvrirait ses portes l’an prochain.

«On avait dit que ce serait prêt en 2014 et ensuite en 2015, mais on a appris notre leçon, on ne voulait pas que ça devienne comme Pierre et le Loup. On ouvrira, pour vrai, en 2018!», s’exclame Gabrielle Gérin, membre du conseil d’administration du Collectif 7 à nous.

Celle qui est aussi responsable du projet de brasserie coopérative qui sera inauguré en même temps que le Bâtiment 7 ajouté toutefois que ces délais ont permis la mobilisation davantage de citoyens et la mise sur pied d’un projet plus peaufiné.

Répondre aux besoins

Une épicerie coopérative, des ateliers collaboratifs de «toutes sortes» de travaux manuels, une fonderie de métal, une brasserie et une salle commune devraient opérer dans le bâtiment de plus de 50 000 pieds carrés en 2018. Une école d’art pourrait aussi être ajoutée à la première phase du projet, dont la valeur s’élève à 4M $.

La deuxième phase comportera une maison de naissance et un centre de la petite enfance (CPE) de 80 places. Une fabrique de production alimentaire et un jardin communautaire, qui amèneront la nourriture «de la fourche à la fourchette» sont prévus pour la troisième phase.

Le Collectif 7 à nous a judicieusement choisi de ne pas d’avancer sur la date de mise en service prévue de ces installations.