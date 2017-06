Le classique dans l’âme

À l’âge de 18 ans, Jean-Christophe Melançon est déjà un pianiste classique prolifique, ayant entre autres remporté le Festival de musique classique de Montréal. Le résident du quartier Ville-Émard peaufine son art depuis plus d’une dizaine d’années et n’a pas l’intention d’arrêter de sitôt.

«Si je joue du Beethoven, je peux écouter du rap après, ça ne me dérange pas. J’aime tous les styles, dit le jeune musicien. Mais ce qui va me chercher dans la musique classique, c’est qu’il y a tellement de répertoires et de limites à repousser. On dirait qu’il n’y a pas de fin et qu’on peut toujours s’améliorer.»

Spécialisé en interprétation, Jean-Christophe ne se limite pas à un seul style. Lors de son dernier récital au Concours de musique du Canada, il s’est autant illustré dans le baroque que le classique, le romantique et le moderne.

Il s’est d’ailleurs qualifié pour la finale nationale de ce même concours qui se tiendra à la fin juin.

Émetteur d’émotions

Selon le pianiste, l’aspect le plus important de la musique est de susciter des émotions chez les auditeurs.

«Je trouve que même si tu joues des choses déjà écrites, il y a tellement un côté personnel que tu peux apporter. Au lieu d’être une pièce de Mozart, ça devient « moi qui joue une pièce de Mozart », ça devient une expérience émotionnelle», dit-il.

C’est une des caractéristiques de Jean-Christophe qui a su créer une bonne chimie avec l’homme qui lui a enseigné l’instrument au cours des dix ans précédant son entrée au Conservatoire de musique de Montréal, Jean-Luc Cholette.

«Faire sa rencontre reste pour moi un grand cadeau de la vie. C’est un être avec un niveau spirituel très élevé, qui est très réflectif et qui sort le meilleur de soi-même. Il joue des pièces à sa propre image», résume le professeur.

Pour son ancien élève, qui hésite entre se dédier à jouer de grands concerts, composer de la musique de films ou devenir lui-même professeur, la priorité du moment est toutefois d’obtenir une maîtrise en interprétation piano et de continuer à se perfectionner.

Jean-Christophe Melançon présentera un récital de pièces de tout genre à la salle des Jeunesses musicales du Canada (305 avenue du Mont-Royal E), le 4 juin à 16h. Billets en vente sur place, 10$ pour étudiants, 20$ pour adultes. Les fonds amassés serviront à financer ses études.