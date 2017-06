Une programmation ambitieuse pour la Saint-Jean au marché Atwater 

La Saint-Jean-Baptiste sera fêtée en grand, cette année, dans le Sud-Ouest. Des animations pour les jeunes seront offertes toute la journée du 23 juin près du marché Atwater et plusieurs prestations musicales d’artistes francophones, dont Les Hôtesses d’Hilaire, auront lieu jusqu’aux petites heures du matin.

«Notre objectif est de créer une tradition annuelle, un événement qui équivaut à toutes les grandes festivités de la Fête nationale qu’on voit en ville. On veut que La St-Jean dans le Sud-Ouest devienne une fête prisée à Montréal», tranche Alain Gingras, le directeur général de l’Auguste théâtre, l’organisme responsable de l’organisation.

Pour ce faire, M. Gingras estime qu’il faut une programmation musicale aussi attrayante qu’ailleurs. C’est pour cette raison que les têtes d’affiche sélectionnées pour cette année sont Les Hôtesses d’Hilaire, un populaire groupe de rock alternatif planant du Nouveau-Brunswick, et Lucien Francoeur, connu pour sa carrière solo et son passage au sein du groupe Aut’Chose.

«Ce sera fou. Les deux partageront la scène pour la première fois, ce qui est vraiment touchant parce que le chanteur des Hôtesses a déjà dit qu’il fait de la musique à cause de Lucien. Le groupe jouera quatre ou cinq pièces de Francoeur, tandis qu’il interprétera certaines de leurs chansons avec eux», avise le directeur général de l’Auguste théâtre.

Rejoindre tout le monde

À en croire le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, l’événement saura rassembler les citoyens de tous âges.

«Les dernières années, on n’a pas réussi à faire quelque chose qui attirait tout le monde. On était contents avec ce que l’Auguste théâtre avait fait pour nous en 2013, donc on est retournés les voir en demandant de bonnes animations et des activités culturelles et artistiques, pas juste « on lance des balles et on maquille les jeunes »», dit le maire.

Un clown, des jeux de kermesses, des artistes de cirque et du godendart sont quelques-unes des activités qui seront offertes dès 14h.

C’est d’ailleurs l’humoriste Olivier Roberge qui sera le maître de cérémonie. La Place du Marché, le nouvel espace piéton aux abords du marché Atwater, sera également inaugurée lors des festivités de la Saint-Jean.

Plus d’information: www.lastjeandanslesudouest.com

D’autres artistes présents