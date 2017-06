Un commerce de Saint-Henri à nouveau vandalisé

Le restaurant 3734, situé sur la rue Notre-Dame Ouest, dans le quartier Saint-Henri, a été vandalisé pour la deuxième fois en un peu plus d’un an dans la nuit de mercredi à jeudi. Une de ses vitrines a été fracassée et de la peinture blanche a été aspergée partout dans le restaurant.

«Les murs, les tables, les ustensiles, les fenêtres et même un œuvre d’art ont été visés. Heureusement, ça s’est produit quand nous étions fermés et aucun employé n’a été en contact direct avec ceux qui ont fait ça», raconte Maxime Tremblay, co-propriétaire de l’établissement.

M. Tremblay croit que ces actes sont liés à l’embourgeoisement du quartier, un phénomène qu’il estime ne pas avoir le pouvoir de contrer. «Ils s’attaquent à des gens qui n’ont pas les leviers pour provoquer du changement», dit-il.

Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) confirme que ces actes ont eu lieu, mais n’était toujours pas en mesure de fournir davantage de détails lorsque TC Media a tenté de le rejoindre jeudi matin.

Les vitrines de près d’une dizaine de commerces situés sur la rue Notre-Dame ont été fracassées depuis 2015. Plusieurs d’entre eux ont également été la cible de graffitis anti-embourgeoisement. Le restaurant Ludger et les bureaux du parti Projet Montréal avaient d’ailleurs été visés par des malfaiteurs le 20 mai.

Plus de détails à venir