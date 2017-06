Le nombre de plaintes à l’ombudsman a doublé en 2016 dans le Sud-Ouest

Des frais qui dérangent Un citoyen a contesté les frais d’occupation qui lui sont facturés depuis quelques années puisque son balcon et son escalier occuperaient le domaine public. «Il y a des vieux bâtiments qui ont été construits à une époque où l’on procédait différemment, alors que les normes n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui. Dans certains cas, on peut enlever ou modifier des marches qui empiètent sur le domaine public, mais dans d’autres, c’est impossible», dit Johanne Savard. Elle affirme d’ailleurs que cette situation est relativement commune sur l’île et que le bureau de l’ombudsman est «préoccupé par les arrondissements qui décident de faire payer les résidents» alors que leurs marches ou balcons sont les mêmes depuis plus d’une cinquantaine d’années.