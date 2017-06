Femmes filmées à Saint-Henri: un suspect appréhendé

Un homme soupçonné d’avoir suivi et filmé plus d’une dizaine de femmes à proximité des stations de métro et des parcs du quartier Saint-Henri a été arrêté, vendredi. Il a été libéré avec promesse de comparaître et les deux téléphones cellulaires qu’il avait en sa possession ont été saisis.

Le quadragénaire devrait faire face à des accusations pour intimidation, fait savoir Sylvain Parent, commandant du poste de quartier (PDQ) 15 du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

«Il sera probablement remis en liberté avec certaines conditions à respecter pendant un an, comme ne pas avoir en sa possession un objet qui peut prendre capter des images», estime M. Parent.

L’arrestation est survenue vers 20h30 au Parc de l’ancienne-cour-de-triage, sur la rue Saint-Patrick. Le suspect aurait suivi, filmé et confronté une femme alors qu’elle quittait la Terrasse Saint-Ambroise, un restaurant situé à proximité du parc. La dame a subitement contacté les autorités, qui ont rapidement retracé l’individu

Communauté inquiète

C’est depuis la fin avril que des femmes racontent les confrontations qu’elles ont eu avec l’homme dans le groupe Facebook St. Henri, semant l’inquiétude au sein de la communauté.

Sylvain Parent indique toutefois que le PDQ 15 n’a reçu que deux plaintes officielles en lien avec le suspect depuis près de deux mois et rappelle l’importance d’appeler la police dans de telles situations.

Fait à noter: filmer un individu sans son consentement n’est pas un crime. «C’est dans la manière de le faire que ça peut être problématique. Dans ce cas-ci, le suspect suivait les personnes et les confrontait, suscitant de l’angoisse», fait savoir le commandant.

L’homme appréhendé n’est d’ailleurs pas celui qui sollicitait des femmes aux mêmes endroits de prédilection, une piste soulevée par le SPVM quand TC Media l’avait mis au fait des incidents rapportés sur Facebook en mai.