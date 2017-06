Des condos du Sud-Ouest se démarquent

Si l’on se fie au jury des prix Habitat Design, le concours qui récompense la créativité en matière de conception d’unité d’habitation, les résidents de Griffintown sont choyés en matière de condos. Deux projets immobiliers du coin, Lowney sur Ville et Bassins du Havre, ont raflé les grands honneurs dans le volet unité modèle aménagée.

Dans la catégorie moins de 325 000$, les condos de Lowney sur Ville, les pionniers dans Griffintown, ont brillé avec leur projet immobilier situé à l’angle des rues Ann, Shannon et Ottawa. L’unité gagnante a été pensée pour répondre aux attentes des jeunes professionnels. D’une grandeur de 60 mètres carrés, elle compte deux chambres et est stratégiquement emménagée pour créer un maximum d’espace dans un minimum de superficie.

«Le but est d’offrir tout ce dont les jeunes ont besoin à un prix abordable. On veut qu’ils sentent qu’ils en ont pour leur argent», mentionne Laurence Vincent, vice-présidente ventes et marketing chez Prével, le groupe immobilier derrière les deux projets gagnants.

L’unité d’habitation gagnante du projet immobilier Bassins du Havre est quant à elle destinée à une tout autre clientèle : les baby-boomers. L’idée était de recréer une maison unifamiliale dans un espace restreint de 93 mètres carrés.

Située aux abords du canal de Lachine, entre les rues de la Montagne et Guy, cette résidence haut de gamme a remporté le grand prix dans le volet de 325 000$ à 500 000$ grâce à son style épuré, ses plafonds de 2m75 de hauteur et son imposante fenestration.

«Remporter ces deux prix nous prouve que nous avons rempli notre mission, qui est de bien comprendre notre clientèle et de leur offrir ce qui correspond le mieux à leurs besoins», mentionne Mme Vincent. «On a réussi à créer des petits quartiers à l’intérieur de Griffintown où les gens ont tout ce qu’il faut à proximité», ajoute-t-elle.

Lowney sur ville et Bassins du Havre avaient également été couronnés gagnants en 2015. Cependant, des unités d’habitation différentes avaient remporté les éloges.

Le mardi 20 juin, quelque 80 personnes étaient présentes à la cérémonie qui s’est tenue au musée Pointe-à-Callière afin d’acclamer les récipiendaires des prix Habitat Design.