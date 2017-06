Des petites actions tous les jours

Faire de l’exercice peut être un plaisir insoupçonné. C’est ce que tente de démontrer le documentaire «Nos petits gestes» du Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles présentement en tournée dans les centres communautaires de Montréal.

«Le but est surtout de déculpabiliser les gens qui ne croient pas faire assez d’exercice physique parce qu’ils ne s’entraînent pas dans un gym», mentionne Nicolas Deslile l’Heureux, coordonnateur au Carrefour.

Le projet a débuté il y a trois ans, lors d’un remue-méninge sur les obstacles à l’exercice physique chez les personnes plus démunies, la principale clientèle du Carrefour. Parmi les points abordés, notons les contraintes de budget, les problèmes de santé ou tout simplement l’impression de ne pas avoir accès aux ressources.

Pour prouver qu’il est possible de dépenser de l’énergie autrement et à faible coût des capsules vidéos ont été réalisées sous quatre thèmes: l’implication sociale, la vie quotidienne, les loisirs et les petits exercices physiques.

«J’ai souvent dit que je n’avais pas le temps de faire du sport parce que ma vie en soi était un sport», mentionne Judith Cayer, mère de deux enfants. Pour cette résidente de Pointe-Saint-Charles, la conciliation travail-famille peut parfois être très essoufflant.

Chaque petit geste peut devenir un exercice en soi, comme rire ou s’embrasser, parler au téléphone, marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus ou monter les marches plutôt que prendre l’ascenseur.

Pour créer un documentaire de qualité, les 10 membres du comité ont sollicité l’aide de Nadine Gomez, une cinéaste professionnelle. Cette dernière a sauté à pieds joints dans l’aventure, malgré le petit budget.

«Elle a beaucoup impliqué les participants dans le montage afin que les capsules respectent leur vision», souligne M. Deslile l’Heureux.

Tournée

Les capsules vidéo ont été mises en ligne en octobre 2016. Depuis, le comité a présenté son projet dans cinq centres communautaires montréalais, dont la Maison St-Columba et le Centre des Aînés, tous deux de Pointe-Saint-Charles. Trois autres centres devraient être visités au cours des prochains mois, ce qui complètera la tournée.

Le documentaire restera toutefois encore quelque temps sur le site Internet du Carrefour. Pour M. Deslile l’Heureux, c’est un sujet qui restera toujours d’actualité.

Pour visionner les capsules vidéos, rendez-vous au : http://carrefourpop.org/