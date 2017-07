L’événement Place à la Tour se poursuit

Les festivités battent leur plein à l’ancienne tour d’aiguillage de Wellington dans Griffintown. Épicuriens, mélomanes et amateurs d’art visuel ont encore deux week-ends pour prendre part aux célébrations.

L’événement Place à la Tour, qui a débuté le week-end de la fête nationale, se poursuit. Du jeudi au samedi, jusqu’au 15 juillet, des activités diversifiées sont offertes aux visiteurs. Comme nouveauté ce week-end, la boutique Allo Vélo sera sur place pour offrir ses services aux personnes qui se rendront à la tour d’aiguillage à bord de leur bicyclette.

Les vendredi 7 et 14 juillet, tout le monde pourra se déhancher au son de la musique brésilienne, électro-tropical et hip-hop à l’occasion des soirées DJ Set.

«Ce soir, le talentueux DJ Tupi Collective sera des nôtres. Il était présent la semaine dernière et l’ambiance était à son comble», souligne Andy-Riwan Gernet, coordonnateur aux communications à la SDC – Les Quartiers du Canal, le partenaire musical de l’événement.

Pour ceux qui préfèrent l’acoustique aux platines, dix membres du Ukulélé Club de Montréal performeront de 18h à 20h les samedis 8 et 15 juillet.

Tout juste avant, les passionnés de danse latine pourront participer à des ateliers de Tango argentin, animés par l’école Las Piernas Tango. Ceux qui se distinguent davantage par leurs idées que par leurs pas de danse pourront participer à des ateliers d’idéation collective sur le futur de la tour d’aiguillage.

Les amateurs de bonne bouffe seront déçus d’apprendre que le Grand Banquet est complet pour les deux samedis à venir. Le chef cuisinier John Winter Russel du restaurant Le Candide a élaboré un menu entièrement composé de surplus alimentaires, de légumes moches et de produits locaux pour les chanceux qui ont pu réserver leur place assez tôt.

Toutefois, pendant le week-end du 14 juillet, le restaurant Zibo et la boulangerie L’Amour du Pain seront sur place pour satisfaire les papilles gustatives des visiteurs.

Bien que des risques d’averses planent pour ce week-end, l’événement est maintenu et la chaleur sera au rendez-vous.

Pour plus d’informations: www.placealatour.com