Les voleurs d’un bateau toujours recherchés

Deux hommes âgés entre 16 et 19 ans ont tenté de voler chacun des douze bateaux électriques accrochés au quai de l’entreprise de tourisme et de plein air Aventures H2O, dans la nuit du 28 juin. Ils ont finalement réussi à partir avec l’un d’entre eux.

La majorité des embarcations, situées sur le canal de Lachine aux abords de la rue Saint-Patrick, nécessitaient une clé pour démarrer, à l’exception d’un bateau flambant neuf qui fonctionnait avec un interrupteur.

Aux alentours de 5h30 du matin, ils ont coupé le câble rattachant l’engin au quai et ont pris la fuite sur le canal. Ils ne se sont pas rendus bien loin, car le bateau d’une valeur de plus de 10 000$ a été ramené à bon port environ une heure plus tard.

«J’ai retrouvé le bateau juste avant l’écluse numéro 3, dans les roches», mentionne Marc Dartschat, copropriétaire de l’entreprise.

Aventures H2O a déjà été victime de méfaits de ce genre, mais jamais de cette envergure. «On a déjà vu des gens partir avec des pédalos, mais pas avec un bateau de cette valeur», ajoute M. Dartschat.

Il y a quelques années, une alarme retentissait chaque fois qu’un mouvement était détecté près du quai, mais l’entreprise a dû s’en départir, car cela dérangeait le voisinage.

Cependant, l’endroit est équipé de caméras de surveillance afin de prendre la main dans le sac ceux qui tentent de partir avec les embarcations. Les images des événements d’il y a deux semaines ont d’ailleurs été transmises à la police.

Les auteurs du méfait sont toujours recherchés par les autorités.