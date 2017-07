De joueuse de soccer à Miss Québec

Stefanie Kouzas a récemment troqué les tenues de sport et les crampons pour un bikini et des talons hauts. Cette joueuse de soccer de haut niveau et résidente de la Petite-Bourgogne a eu envie de plonger dans un monde diamétralement opposé à celui du sport. Elle représentera la province au concours Miss Teen Canada qui se déroulera du 7 au 13 août prochain, à Toronto. Entrevue avec la grande gagnante du concours Miss Teen Québec.

Q: Pouvez-vous me parler un peu de vous, de vos passions et de vos intérêts?

R:Je suis née et j’ai grandi à Montréal, mais mon père est grec et ma mère guyanaise. J’ai toujours été une personne très sportive, le soccer est mon sport de prédilection! J’ai joué pour l’équipe du Québec et je joue présentement pour le Lakeshore FC AAA, l’équipe de l’Ouest-de-l’Île. Je suis aussi une passionnée de voyage, j’ai beaucoup d’intérêt à découvrir de nouvelles cultures.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer au concours Miss Teen Québec afin de représenter la province au concours national?

J’avais envie de changer l’opinion des gens à propos de ses compétitions, qui sont loin d’être seulement des concours de beauté. Oui, nous défilons en bikini et c’est important de bien paraître physiquement, mais c’est surtout axé sur le bénévolat et la collecte de fonds pour des organismes de charité et c’est ce qui m’a attiré. J’avais envie de faire une différence à l’intérieur de ma communauté et dans le monde en général, et ce concours me donnait l’opportunité de le faire et d’avoir une plus grande visibilité pour faire passer mon message.

Qu’est-ce que vous voulez faire pour changer le monde?

Présentement, je suis en train de récolter des fonds pour l’organisme Enfants Entraide qui se spécialise dans le domaine de l’éducation dans les pays défavorisés. J’ai amassé depuis mai un montant de plus de 2000$ et je veux continuer dans cette lancée. Mon objectif est de permettre aux enfants d’avoir accès à une éducation de qualité, car pour moi l’éducation c’est le pouvoir et un jour ce seront eux qui dirigeront le monde. Je veux commencer par le Nicaragua, car c’est un pays qui éprouve un grand manque de ressources éducatives et j’ai à cœur que tous les enfants aient une chance égale pour débuter dans la vie.

Comment se déroule le concours Miss Teen Canada?

En tout, nous serons une soixantaine de candidates d’un peu partout au pays. Durant la semaine, nous aurons des leçons sur la démarche et les bonnes manières, afin que l’on se présente bien sur scène. Pendant le week-end, ce sera la sélection. Nous passerons des entrevues et défilerons dans différentes tenues. Le jury choisira qui fera partie du top 20, puis du top 5 pour finalement déterminer la grande gagnante le 13 août, en direct à la télévision. Elle recevra plus de 20 000$ en argent et en prix et partira en voyage humanitaire en Équateur.