La discothèque silencieuse débarque à Saint-Henri

La rue Notre-Dame Ouest se transformera en plancher de danse le 11 août en soirée. Les résidents du quartier Saint-Henri pourront se déhancher à l’occasion de la Disco silencieuse en plein chantier, afin d’oublier, pendant un moment, les désagréments causés par la construction.

L’artiste et DJ Jacqueline Van de Geer, originaire des Pays-Bas et maintenant montréalaise, animera la foule en mixant la musique pop, hip-hop et R&B qui retentira simultanément dans les casques d’écoute sans fil des participants.

Entourés de cônes, de pelles mécaniques, de camions et de remorques, ils danseront tous au même rythme créant ainsi une chorégraphie silencieuse pour les passants, puisque ces derniers n’entendront pas la trame sonore.

«L’endroit sera décoré de ballons dans les tons orangés et nous distribuerons également des popsicles à l’allure de cône, signés Pops Art, une entreprise du quartier», mentionne Andy-Riwan Gernet, coordonnateur communication-marketing à la Société de développement commercial (SDC) – Les Quartiers du Canal.

Cet événement festif hors du commun s’inscrit dans le projet «DÉVIATION – Circulez, il y a tout à voir» organisé par la SDC de concert avec l’organisme Art Souterrain, qui a pour mandat de promouvoir et diffuser l’art contemporain dans des lieux atypiques.

Le lieu exact de l’événement sera dévoilé la semaine prochaine via les réseaux sociaux: www.facebook.com/quartierducanal/