Méditer, créer et bouger

Musique, arts visuels, danse, méditation, il y en aura pour tous les goûts au Centre culturel Georges-Vanier cet automne. Ce lieu d’échange, de rencontre et de création situé sur la rue Workman dans la Petite-Bourgogne a récemment dévoilé son programme des prochains mois. ¸

À l’agenda cette année, une multitude d’activités mettant de l’avant la créativité pour les résidents du Sud-Ouest, dont plusieurs nouveautés qui s’additionnent à la vingtaine de cours qui composent la programmation régulière.

S’ajoutant au cours de danse africaine, de danse créative et d’étirements chorégraphiques, le Yoga-Danga alliera les mouvements rythmiques et les postures de yoga. Un mode d’entraînement qui activera le bien-être des participants tout en faisant travailler leurs muscles.

Pour ceux atteints du syndrome de la page blanche, les ateliers créatifs multisensoriels leur permettront de libérer leur imaginaire par l’activation de leurs sens. La création littéraire, la poésie et les arts visuels éveilleront la créativité des participants, qui devront par la suite créer un projet personnel.

Le cours Art & Médiation servira aussi aux personnes ayant plus de difficulté à laisser aller leur instinct créatif. Par le biais de la méditation, ils pourront reconnecter avec eux-mêmes et s’adonner par la suite à différentes techniques comme le fusain, l’encre de chine et le collage.

Les arts textiles s’ajoutent aussi à la programmation automnale. À l’aide d’une aiguille et d’eau, la laine cardée peut prendre diverses formes et c’est ce que la professeure Nelly Rusu enseignera à ses élèves.

Pour connaître la programmation complète, les horaires et les prix des cours : ccgv.ca