Un chantier tout en musique

Chamboulée par des travaux routiers depuis ce printemps, la rue Notre-Dame Ouest dans Saint-Henri se réanimera au son de la musique des artistes du métro de Montréal les 2 et 3 septembre.

Les musiciens qui performent habituellement dans les stations de métro sortiront de leur cachette pour se produire sur l’artère commerciale. Seize groupes du MusiMétroMontréal, l’organisme défendant les droits de ses artistes de rue, seront de la partie pour faire résonner aux oreilles des résidents le son de leurs instruments.

«Il y en aura pour tous les goûts. Du rock, du jazz, du country, du saoul et même du swing», mentionne Daniel Lalonde, président de l’organisme à but non lucratif. Musicien lui-même, il jouera de vieux classiques rock pour l’occasion, le dimanche, avec son groupe Flashback 57.

Les membres de MusiMétroMontréal performent souvent à l’extérieur du métro, leur scène de prédilection, mais c’est la première fois qu’ils le feront en plein chantier.

Cet événement s’inscrit dans le projet Déviation lancé par la Société de développement commercial (SDC) des Quartiers du Canal afin de dynamiser la rue Notre-Dame Ouest, qui fait l’objet d’une réfection de ses infrastructures souterraines jusqu’en novembre.