Nouvelles mesures de sécurité routière dans Saint-Henri

L’intersection des rues Notre-Dame Ouest et Saint-Ferdinand, dans le quartier Saint-Henri, est dorénavant dotée de deux nouveaux arrêts, d’une traverse piétonnière et de la présence d’une brigadière matin et soir afin de maximiser la sécurité des écoliers du coin.

«Cela fait des années que nous demandons de sécuriser ce secteur, souligne Sophie Thiébaut, conseillère à l’arrondissement. Je recevais régulièrement des appels des citoyens évoquant ce besoin urgent.»

Cette intersection dessert un grand nombre de résidents du coin, étant située juste à côté du métro Place-Saint-Henri. Il y avait également de nombreux employés du Château Saint-Ambroise qui empruntaient ce chemin quotidiennement pour aller travailler.

Comme la rue Notre-Dame Ouest est sous la responsabilité de la ville centre, étant une voie de transit, l’arrondissement devait tout d’abord obtenir son feu vert avant de répondre aux demandes citoyennes.

«On a travaillé fort pour convaincre tout le monde, les ingénieurs, la ville-centre et la direction des Transports», mentionne Benoit Dorais, le maire du Sud-Ouest, dans une vidéo explicative.

Argumentation

Selon Craig Sauvé, conseiller de ville, il fallait surtout persuader les ingénieurs en matière de circulation. Comme ils ont des normes en matière de mesures de sécurité, ils soutenaient que le feu de circulation à la sortie est du métro Place-Saint-Henri était suffisant.

Toutefois, aux dires de Mme Thiébaut, qui habite ce secteur, les piétons privilégiaient le chemin le plus rapide, du côté ouest.

Les ingénieurs soulevaient aussi la question de la visibilité de la traverse piétonnière. Pour eux, en raison de la pente suivant le viaduc, les automobilistes ne verraient pas les lignes au sol.

«Maintenant, il y a une pancarte mentionnant qu’un arrêt est à venir juste avant le viaduc afin d’alerter les automobilistes», soulève M. Sauvé.

Une pancarte portant la mention «nouvelle signalisation» devrait également être installée prochainement.

Après avoir modéré la vitesse maximale à 30km/h, ces mesures d’apaisement de la circulation routière constituaient la touche finale.