Un festival misant sur la diversité

Le Festival de la Petite-Bourgogne est de retour cette année au parc Vinet. Jeunes et moins jeunes sont conviés le 9 septembre à cet événement festif gratuit misant sur la diversité, qui caractérise bien ce secteur de l’arrondissement.

«L’idée est vraiment de faire connaître la culture d’ici aux nouveaux venus dans le quartier et d’en apprendre davantage aux résidents sur celle d’ailleurs», souligne Michael Farkas, directeur de l’Association des jeunes de la Petite-Bourgogne, l’organisme promoteur de l’événement.

À cette fin, un tout nouveau jeu sera organisé pour cette 31e édition, la Roue de la Fortune sur la Diversité. Ceux qui habitent le coin depuis plus de cinq ans devront répondre à des questions internationales tandis que les autres seront soumis à un quizz spécifique à la culture québécoise.

Les participants pourront aussi découvrir la diversité par leurs papilles gustatives. Différents kiosques offriront des mets typiques de la République de Trinité-et-Tobago, du Bangladesh ou encore de l’île Saint-Vincent.

Les différents groupes musicaux, dont quelques artistes de la Petite-Bourgogne comme le groupe People Gospel Choir et le chanteur Charles Caxton, permettront aux visiteurs de voyager au son de la musique reggae, jazz, pop et même rock. Une troupe professionnelle de Bollywood et de danse indienne sera sur place pour animer la foule.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir des personnalités du quartier. Cinq résidents du coin seront mis de l’avant grâce à une exposition affichant leur portrait et une courte biographie. «Ce sont des gens qui se sont démarqués par leur implication dans la communauté», souligne M. Farkas.

Selon un portrait du quartier réalisé par la Coalition de la Petite-Bourgogne en 2014, près de la moitié des résidents sont issus de l’immigration. Ce festival donne donc l’occasion aux résidents d’en savoir plus sur leurs voisins et leurs coutumes.



L’événement aura lieu le 9 septembre de 12h à 20h30. En cas de pluie, ce sera au CEDA, au 2515 rue Delisle.