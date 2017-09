Un ancien Justicier Masqué candidat avec Équipe Coderre

L’humoriste des Justiciers Masqués, Marc-Antoine Audette, a été recruté par le maire de Montréal, Denis Coderre, pour représenter son parti dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

L’animateur de radio, qui s’est fait connaître en piégeant de multiples personnalités, tentera sa chance dans le district de Saint-Paul-Émard–Saint-Henri-Ouest, face notamment à la conseillère de Projet Montréal, Anne-Marie Sigouin.

Pour tenter de déloger, dans ce même arrondissement, le maire Benoit Dorais, Denis Coderre a fait appel à la fondatrice des Brasseurs de Montréal, Denise Marineau.

Pour compléter cette équipe, le chef d’Équipe Coderre a également annoncé la candidature de Daniel Doyle, membre actif de la communauté irlandaise et ancien président de la United Irish Societies of Montreal, ainsi que celles de Claudia Olga Ouamabia, engagée dans le milieu communautaire du quartier, et de Nicole Pichet, ex-attachée politique du député fédéral David Lametti.

Aux élections municipales de 2013, Projet Montréal avait réussi à faire élire tous ses candidats aux postes de conseillers municipaux dans le Sud-Ouest, mais pas à celui de maire d’arrondissement. Benoit Dorais, qui représentait alors Coalition Montréal, avait réussi à décrocher un deuxième mandat. Depuis, il s’est rallié à Projet Montréal. Équipe Coderre avait livré de chaudes luttes dans le district de Saint-Paul-Émard pour les deux postes de conseiller.