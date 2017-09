Un jeu de société à l'image de Saint-Henri

Découvrir Saint-Henri tout en s’amusant est la mission que se sont donnée des clientes du Centre des femmes actives de la rue Saint-Antoine. Elles ont créé un jeu de société à l’effigie du quartier, qui s’appellera «À la découverte de Saint-Henri».

Le jeu, conçu par une dizaine de femmes, suit le même principe que le bien connu «Serpents et échelles». Les joueurs doivent brasser les dés et avancer jusqu’à la case correspondante pour ensuite répondre à une question, qui portera sur l’un des quatre thèmes abordés, soit les personnages, les monuments, l’environnement et les sports.

«Toutes les questions ont un rapport avec le quartier, que ce soit sur son histoire ou sur sa situation actuelle», mentionne Audrey Lavoie-Daoust, animatrice au Centre des femmes actives et conceptrice du jeu.

Parmi les personnages qui font l’objet de questions, il y a des personnalités historiques comme Marguerite Bourgeoys et Mamie Henriette, mais aussi des femmes qui travaillent présentement pour le quartier comme la députée provinciale Dominique Anglade. Quant aux établissements, on retrouve notamment des églises, des restaurants, des salles de sports et des centres communautaires.

«C’est un bon moyen de faire connaître les ressources et services disponibles dans le quartier», souligne Mme Lavoie-Daoust.

Grâce à une subvention de l’arrondissement, l’organisme communautaire a fait faire 50 exemplaires de «À la découverte de Saint-Henri». Ils seront distribués dans les établissements scolaires du quartier et dans les bibliothèques. Les résidents pourront également venir l’essayer directement au Centre des femmes actives et à la Société historique de Saint-Henri.

Le lancement se fera sous la forme d’un 5 à 7, où canapés et cocktails seront offerts aux participants. Il sera également possible de discuter avec les conceptrices du jeu.



Le 22 septembre à 17h au Centre des femmes actives, au 4500, rue Saint-Antoine.