Parc Joe-Beef: un endroit pour créer des liens

Le parc Joe-Beef est maintenant un espace vert propice à la création de liens entre les résidents de toutes les générations. Aucune barrière ne délimite les différentes installations destinées aux personnes âgées, aux adultes et aux enfants, faisant du parc un immense terrain de jeu pour petits et grands.

Depuis 2011, le Conseil des aînés, de concert avec l’Opération populaire d’aménagement (OPA), demande la création d’un parc intergénérationnel dans Pointe-Saint-Charles afin de desservir les résidents du coin. Leur souhait a été exaucé.

Le parc de la rue Centre est maintenant doté de nouvelles aires de jeu pour enfants, de terrains de pétanque et de bocce, d’un espace de détente muni de chaises Adirondacks dans un coin ombragé et d’un terrain de mini-soccer entièrement rénové.

«C’est bien plus que de simples équipements. Dans le mot intergénérationnel, il y a la partie «inter», qui va plus loin que ça. C’est un lieu où il peut se développer des relations entre les personnes de tous âges, sans barrière et où les valeurs du quartier, l’entraide et la solidarité, pourront être transmises de génération en génération», mentionne l’organisatrice communautaire à la Clinique de Pointe-Saint-Charles et membre de l’OPA Mireille Audet.

Travaillant sur le projet depuis le tout début, elle trouvait que c’était l’endroit idéal. Le parc étant situé tout près de la Cité des Bâtisseurs et des Habitations Montmorency, deux immeubles où vivent des aînés, de l’école primaire Charles-Lemoyne et de plusieurs centres de la petite enfance (CPE), il était depuis longtemps fréquenté par des gens de tous âges.

Des liens commençaient déjà à se créer entre les différentes générations lors du dévoilement du projet, le 14 septembre, où les participants, âgés entre 3 et 93 ans, ont assisté aux prouesses de Joey le magicien.

Conception collective

«Quand l’idée nous a été présentée, en 2011, nous étions très favorables au projet, mentionne Benoit Dorais, le maire du Sud-Ouest. Nous avons donc voulu travailler avec eux dans la conception du parc afin qu’il réponde à leurs attentes».

Une consultation publique a été organisée en 2015 et plusieurs rencontres ont été faites avec l’OPA au cours des six dernières années.

Toutefois, Mireille Audet croit que le projet demeure perfectible puisque quelques demandes importantes n’ont pas été réalisées, notamment l’installation d’exerciseurs et de coins ombragés près des terrains de pétanque. Malgré tout, elle se dit satisfaite du résultat final.

«Grosso modo, les incontournables sont là. Il n’y a pas de clôture qui délimite les aires de jeux, l’espace est 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite et il y a des installations pour tous les groupes d’âge», mentionne-t-elle, tout en précisant qu’ils continueront à travailler fort pour obtenir ce qu’il manque.

Pour les instigateurs du projet, il s’agit d’une première étape. Maintenant que tout est installé, ils souhaitent dorénavant se concentrer sur l’animation du parc.