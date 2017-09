Deux cyclistes de Griffintown au Championnat du monde

Deux athlètes de Griffintown, Lex Albrecht et Guillaume Boivin, ont défendu les couleurs du Canada au Championnat du monde de cyclisme à Bergen, en Norvège. Bien qu’ils n’aient pas réussi à grimper sur le podium, ils sont très heureux de leur performance et d’avoir réussi à se qualifier parmi les 1150 athlètes de partout à travers le monde qui participaient à la compétition du 17 au 24 septembre.

Guillaume Boivin a obtenu le meilleur résultat parmi les cyclistes canadiens dimanche, à l’épreuve de 267,5 km entre Rong et Bergen, en terminant en 35e position. Il a accusé un retard de 1 min 20 sur le vainqueur, le Slovaque Peter Sagan, qui en était à sa 3e victoire d’affilée.

«Je suis content. Quand ce sont les jambes qui ne sont pas capables de suivre, tu peux juste être content de la performance que tu as faite. Il ne m’en manquait vraiment pas beaucoup pour rejoindre le groupe de tête», a indiqué l’athlète.

Il a pédalé aux côtés de deux autres québécois, Hugo Houle et Antoine Duchesne. «Je suis vraiment fier de la façon dont nous avons couru ensemble. Ils m’ont vraiment aidé», renchérit celui qui en était à sa première participation avec l’équipe nationale.

Ses coéquipiers étaient d’accord. «Nous avons connu une belle journée avec ce que nous avions comme moyen», souligne Houle.

Équipe féminine

Du côté des femmes, elles étaient six à représenter le pays la semaine dernière. L’équipe canadienne s’est mesurée à 160 autres participantes à l’épreuve de course sur route.

«Cette année, ils ont augmenté la distance à parcourir à 152,8 km. Avant ça tournait plutôt aux alentours de 130 km», précise Lex Albrecht, âgée de 30 ans, qui a parcouru le trajet en 4 h et 15 min.

Ce chronomètre lui a valu la 68e place, obtenant le 4e meilleur temps de son équipe.

«Dans ce type de course, l’équipe travaille dans le but de faire gagner une personne, celle avec les meilleures chances de l’emporter. On se sacrifie pour elle», explique celle qui en était à sa 4e participation aux Mondiaux. C’est toujours un honneur de représenter le Canada.»

La jeune femme s’attendait à un temps froid et pluvieux, la météo qui prévaut habituellement à ce temps-ci de l’année dans ce pays nordique. Elle n’a toutefois pas eu besoin de sortir ses vêtements chauds. «Les Norvégiens qui ont assisté à la course nous ont dit qu’ils n’avaient jamais vu une température aussi clémente depuis 150 ans», raconte la résidente de Griffintown, de retour chez elle.

Mme Albrecht visera de nouveau la sélection l’an prochain pour le Championnat du monde qui se déroulera en Autriche, tout comme son coéquipier Guillaume Boivin.