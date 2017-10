Le Parvis De Biencourt redessiné

Terrasse, espace de détente, mise en lumière de la façade historique avec éclairage, point d’eau, portail d’entrée, le Parvis De Biencourt, dans Ville-Émard, sera complètement réaménagé dans deux ans. À la suite d’un concours lancé par l’arrondissement en mai, les lauréats se sont vus octroyer le contrat d’aménagement lors du conseil du 3 octobre.

Le projet retenu pour le prolongement de la place de l’ancienne église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, devenue aujourd’hui le Théâtre Paradoxe, est celui des firmes Mousse Architecture de Paysage, Collectif Escargo, Gravitaire et Rose Architecture.

Intitulé le Parvis des Champs, la qualité graphique de la présentation et des dessins du projet ont été grandement appréciés par le jury composé d’expert en design urbain et en architecture ainsi que d’un membre de la table de concertation Émard/Saint-Paul.

«Une stratégie végétale se déploie durant toute l’année avec une fonctionnalité modulable des éléments mobiliers», ont mentionné les présentateurs de la proposition lauréate. La place publique sera rythmée par le cycle des saisons, tout comme son aménagement paysager.

Le caractère modeste et sans prétention a particulièrement plu aux membres du jury, qui trouvait que le projet s’intégrait particulièrement bien dans le quartier. L’agrandissement du Parvis entraînera une déviation du boulevard Monk et un ralentissement de la circulation, afin de rendre le lieu propice à cultiver, apprendre et partager en communauté.

Les lauréats se sont vu remettre une somme de 100 000$ de la part du Bureau de design de la Ville de Montréal afin de mettre à terme leur plan.