Travaux à venir sur Atwater

La reconfiguration de l’échangeur Turcot engendrant plusieurs détours dans le quartier, le tronçon de l’avenue Atwater, entre les rues Notre-Dame et Saint-Antoine, fera l’objet de travaux de pavage afin d’assurer une meilleure surface de roulement pour les automobilistes qui seront de plus en plus nombreux à l’emprunter au cours des prochaines années.

Nids de poule, fissures et infrastructures souterraines atteignant presque leur fin de vie, ces travaux qui s’étaleront sur une durée de six week-ends à partir du 23 octobre, étaient nécessaire selon la relationniste à la Ville de Montréal, Marilyne Laroche Corbeil. Durant cette période, des voies seront bloquées, ce qui engendrera une circulation à double sens sur la chaussée. Les voitures pourront circuler dans chaque direction en tout temps.

Les jours de semaine, les trottoirs feront l’objet d’une réfection, mais l’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps.

«L’idée est de prolonger de quatre ans la durée de vie de cette rue avant de tout refaire une fois les travaux de Turcot terminés», mentionne Marie-Sophie Couture, chargée de section Projet Turcot pour la Ville de Montréal. Des travaux majeurs sont prévus par la suite, pouvant impliquer entre autres, le remplacement des infrastructures souterraines et le réaménagement de cette artère de transit.

Des interdictions de stationnement pourraient être appliquées dans la zone à proximité des travaux. Les piétons et les cyclistes pourront continuer de se déplacer à leur guise puisque des chemins seront aménagés à cette fin.