Nouveau candidat dans le Sud-Ouest

Un nouveau candidat brigue le poste de conseiller de ville dans le district Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown dans le Sud-Ouest. Il s’agit de Taimur Tanoli, représentant le parti Coalition Montréal.

Cet été, l’associé aux ventes et aux activités de négociation de la firme montréalaise Pavilion Global Markets a décidé de tenter sa chance aux élections du 5 novembre dans l’arrondissement qu’il habite depuis trois ans, ayant toujours été intéressé par la politique municipale.

«Selon moi, c’est en politique municipal qu’on peut faire la plus grande différence. On est sur le terrain, on sait ce dont les gens ont besoin et chaque action que l’on fait pour aider à régler le problème», mentionne M. Tanoli, qui en est à sa première véritable expérience en politique, bien qu’il est déjà siégé comme vice-président aux finances de son association étudiante alors qu’il étudiait dans le domaine à l’Université Concordia.

Le jeune homme de 28 ans résidant à Griffintown souhaite principalement améliorer la situation du trafic et des stationnements dans les quartiers à haute circulation ainsi que se pencher sur la situation des minorités visibles.

«Ce sont les problèmes que j’entends le plus souvent quand je parle à mes voisins», explique-t-il.

Il a rejoint les rangs de Coalition Montréal, qui ne présente que 18 candidats sur l’Île de Montréal, parce qu’il souhaite que les gens votent pour la personne plutôt que pour les couleurs d’un parti.

Il affrontera le conseiller de ville sortant, Craig Sauvé, de Projet Montréal, ainsi que Daniel Doyle de l’équipe Coderre.