École Saint-Jean-de-Matha: apprendre à bien s'alimenter

Parents et élèves ont fait la queue le 26 octobre pour aller chercher leurs paniers de légumes à la bibliothèque de l’école Saint-Jean-de-Matha dans le cadre de la 1ère édition du projet «Écoles enracinées» piloté par Équiterre. Les élèves ont été impliqués dans la vente des produits de la ferme Les jardins du petit tremble afin d’apprendre l’importance de bien s’alimenter.

«Le projet rejoignait les valeurs que je souhaite inculquer aux jeunes, comme avoir une saine alimentation, manger bio et local, explique Mme Deault, enseignante en 5e année et responsable de la livraison des paniers. Ça leur permet aussi de connaître la valeur de l’argent et de développer une fibre entrepreneuriale».

Treize écoles de l’Île de Montréal participent à cette campagne de financement servant à mettre sur pied des activités éducatives d’agriculture urbaine, notamment des jardins éducatifs, des ateliers culinaires et des projets d’aménagements verts dans les cours d’école.

«Toutefois, l’utilisation des fonds est laissée à l’entière liberté des établissements scolaires, donc ils peuvent choisir d’autres projets comme des sorties ou la rénovation de l’établissement, par exemple», explique Margot Verdier-Davioud de chez Équiterre.

Avec les 53 paniers vendus la soirée du 26 octobre, totalisant des profits de 318$, Geneviève Deault souhaite apprendre aux élèves comment faire du vermicompostage et faire pousser des légumes à l’intérieur de sa classe avec l’engrais qui en résultera.

«Je souhaite leur faire comprendre le cycle du jardinage. Ce sera des petits bacs en plexiglass afin que les élèves voient l’évolution des racines», précise-t-elle.

Comme l’apprentissage est la raison première pour laquelle elle s’est lancée dans l’activité de financement, l’enseignante s’avoue satisfaite du résultat. Elle aurait cependant souhaité une plus grande participation chez les parents.