Un premier village de Noël dans le Sud-Ouest

À l’approche du temps des Fêtes, un premier village de Noël prendra vie à la place du Marché. Suivant la tradition européenne, des chalets en bois accueilleront plus d’une vingtaine de marchands et d’artisans pendant deux week-ends en décembre. Une panoplie d’activités sera également organisée dans les parcs Sainte-Cunégonde et Garneau.

Les festivités débuteront le jeudi 7 décembre avec un défilé à la place publique située à l’angle des rues Saint-Ambroise et Atwater. L’ouverture des kiosques se fera le lendemain avec le Montréal Raclette Party.

«Des demi-meules de fromage seront disposées tout autour du foyer extérieur et des racleurs feront la distribution directement dans les assiettes. Ce sera très convivial comme ambiance», mentionne Line Basbous, fondatrice du Village de Noël de Montréal, l’organisme à but non-lucratif en charge de la programmation.

Les visiteurs pourront déguster leur repas tout en regardant le film français classique Les bronzés font du ski, un événement organisé par l’équipe de Film noir au Canal.

D’autres animations se poursuivront le samedi et le dimanche ainsi que le week-end suivant, notamment des ateliers de sculpture sur glace, des soirées à thématique gourmande et du maquillage pour enfants. Plusieurs commerçants du coin, comme les boutiques Karibu et La Gaillarde ainsi que les restaurants Tacos Victor et Marmite su’l feu seront sur place.

«Nous souhaitons que ce village du temps des Fêtes permette de découvrir la diversité des nombreuses tables et adresses shopping de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri», souligne Robert Laramée, le directeur général de la Société de développement commerciale (SDC) Les Quartiers du Canal, partenaire de l’événement.

Tout au long des sept jours de célébrations, le père Noël sera présent, accompagné de ses lutins.

Parcs Garneau et Sainte-Cunégonde

Bien que l’attraction principale soit le village de Noël, une pléiade d’activités se tiendra également dans d’autres parcs de l’arrondissement. «C’était important pour nous d’animer l’ensemble du Sud-Ouest et pas seulement un quartier», mentionne Mme Basbous.

Une fête foraine aura lieu dans le parc Garneau. Jeux gonflables, gourmandises et le père Noël seront sur place pour le plaisir des enfants.

Le parc du boulevard Monk sera également animé par une soirée Las Posadas le 16 décembre, comme le veut la tradition mexicaine. Au menu, des piñatas suspendues aux arbres, un concert de mariachis et quatre kiosques offrant des mets typiquement mexicains, comme du chocolat épicé et du punch traditionnel.

Une soirée de contes se déroulera dans le parc Sainte-Cunégonde dans la Petite-Bourgogne, où se tiendra aussi une chasse au trésor, animée par plusieurs commerçants de la rue Notre-Dame Ouest.

55 000$ Somme investie par l’arrondissement du Sud-Ouest pour la tenue de l’événement.

Le village de Noël se tiendra à la place du Marché, au coin des rues Saint-Ambroise et Atwater, du 7 au 10 et du 15 au 17 décembre.

Plus d’infos ici