Simplifier la vie des nouveaux arrivants

Afin d’aider les nouveaux arrivants à se retrouver dans les dédales administratifs, les Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne ont mis sur pied des outils d’informations vulgarisant les programmes sociaux du Québec et du Canada.

Il s’agit de mini-guides destinés aux personnes issues de l’immigration. Accessibles sur le web en anglais et en français et bientôt traduits en six langues, ils répondent à des questions précises portant notamment sur l’aide juridique, l’aide sociale et l’éducation.

«Le système est assez complexe puisqu’il y a plusieurs statuts différents, donc l’idée est qu’ils puissent facilement s’y retrouver et connaître l’étendue de leurs droits», précise l’organisatrice communautaire Pascale Brunet.

Ce nouveau projet arrive au même moment que la mise à jour du guide «L’accès des personnes immigrantes et réfugiées à des mesures sociales» publié initialement par les Services juridiques communautaires en 2010. L’organisme de la rue Centre a procédé au lancement le 22 novembre, au centre culturel Georges-Vanier.

Conçu à l’intention d’intervenants communautaires de partout à travers la province, de Montréal jusqu’à Matane, le guide a pour mission de vulgariser les systèmes d’immigration au Canada et au Québec.

«Les programmes sociaux étant en constante évolution, ça fait plusieurs années que l’on songe à renouveler notre guide», explique l’avocate Claude-Catherine Lemoine. Des sections ont d’ailleurs été ajoutées, comme une portant sur le changement de nom et de sexe.

Des ateliers et des formations seront également bientôt mis en place pour les nouveaux arrivants et les intervenants communautaires. Deux sont déjà prévus au programme, le 14 décembre au centre Lorne dans Pointe-Saint-Charles et le 25 janvier à la bibliothèque Georges-Vanier.

Pour consulter le guide et les outils d’informations, c’est ici