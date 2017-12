La pizzeria Miracle dans Saint-Henri ravagée par un incendie

Le restaurant Miracle, une cantine de quartier sur la rue Notre-Dame Ouest qui accueille les résidents de Saint-Henri depuis 1941, a été la cible d’un incendie, dimanche soir. Un problème électrique serait à l’origine du brasier.

Après avoir reçu un appel, dans les environs de 21h, une cinquantaine de pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) se sont rendus sur les lieux où l’incendie avait débuté au sous-sol de la pizzeria. Le feu a été maîtrisé deux heures plus tard.

«La façade est restée intacte, donc on ne parle pas ici d’une perte totale», relate Martin Guilbault, chef aux opérations au SIM. Les dommages sont évalués à 60 000$.

Pour le moment, les fenêtres du commerce sont placardées. TC Media n’a pas été en mesure de rejoindre le propriétaire de l’établissement.

Déception

Par le biais des réseaux sociaux, plusieurs résidents ont exprimé leur mécontentement de voir un des pionniers de Saint-Henri ravagé par les flammes.

L’un d’eux se désole qu’il ne reste plus beaucoup de restaurants de quartier sur la rue Notre-Dame. «Il ne reste que le Frita, le A.A., le Green Spot et le New System parmi les vétérans», peut-on lire sur le groupe Facebook St. Henri.

«Une des rares places pas chères où manger. Déjeuner à 5$ c’est dur à battre», a déploré un autre internaute.

Il s’agit du 2e incendie en deux jours sur le territoire du Sud-Ouest, le restaurant Les Sottises dans Pointe-Saint-Charles ayant été la proie des flammes dans la nuit de samedi à dimanche.