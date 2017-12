Bouger pour combattre le froid

Le sol maintenant recouvert d’un épais manteau blanc, les activités hivernales sont de retour dans les parcs du Sud-Ouest. Quoi de mieux pour oublier le froid que d’enfiler des patins, des skis ou des raquettes et sillonner les différents sentiers aménagés en plein cœur de l’arrondissement.

Les trois pistes de ski de fond balisées, le sentier de raquette et le chemin piétonnier dans le parc Angrignon seront ouverts dès ce week-end aux amateurs de sport d’hiver. D’une superficie de 97 hectares, ce parc de Ville-Émard est l’un des plus grands de Montréal et offre des randonnées pouvant aller jusqu’à près de cinq kilomètres de distance.

Nouveauté cette année, le parc Ignace-Bourget, aussi dans Ville-Émard, offrira une piste de ski alpin pour les débutants à partir du 26 décembre, une activité mise sur pied par l’organisme La Pente à neige. Un snowpark sera même installé à la mi-janvier pour les plus téméraires. Pour ceux qui ne possèdent pas d’équipement, il sera possible d’en louer sur place.

Les amateurs de glisse y trouveront également leur compte, car la piste en direction du terrain de soccer sera ouverte à la glissade sur tubes alors que celle de l’autre côté, dirigée vers l’aire d’exercice canin, offrira de la glissade libre. Afin d’assurer une surface de glisse sécuritaire, toutes les pistes recevront de la neige artificielle et un patrouilleur sera sur place en tout temps.

«Les pistes de ski et de glissade seront aussi damées (lisser la neige) et éclairées», précise Maxellende Pycke, chargée de projet à La Pente à neige.

Au pas de la butte, une grande yourte sera aménagée, où seront organisés des jeux éducatifs destinés aux petits à propos de l’environnement et du cycle de la neige.

Patinoires

Les patinoires extérieures ouvriront pendant les vacances de Noël si la température le permet. Il sera possible de pratiquer le hockey dans les parcs Ignace-Bourget, Le Ber, Vinet, Carré d’Hibernia, polyvalente Saint-Henri, Campbell-Ouest et De La Vérendrye.

Pour les adeptes du patin libre, des ronds et sentiers de glace seront aménagés dans les parcs Oscar-Peterson, Sir-Georges-Étienne-Cartier, Carré d’Hibernia et Campbell-Ouest.

Le projet de patinoire sur le canal de Lachine ne verra pas le jour cet hiver et le sentier de ski de fond ne sera pas accessible en raison des travaux majeurs sur le canal. Toutefois, il sera quand même possible de pratiquer des sports d’hiver aux abords de l’eau.

«Comme l’an dernier, l’arrondissement déneigera la piste cyclable située au nord du canal, entre la rue Richmond et la promenade Smith», souligne Denise Paré, chargée de communications.

Des tracés longeant le fleuve Saint-Laurent sont d’ores et déjà accessibles aux résidents. D’une distance totale de 25 km, trois pistes sont à la disposition des fondeurs, allant de l’arrondissement du Sud-Ouest jusqu’à Lachine.

À l’intérieur

Les jours où la météo ne sera pas au rendez-vous ou pour ceux qui préfèrent faire du sport au chaud, il sera possible de pratiquer le hockey, le patinage de vitesse et le patinage artistique gratuitement dans le complexe récréatif Gadbois, sur le chemin de la Côte-Saint-Paul.

La glace sera aussi à la disposition des résidents pour le patinage libre, tout comme celle de l’aréna Saint-Charles.

Les installations seront cependant fermées du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier.

Plus d’infos sur les sentiers du fleuve Saint-Laurent: ici

Plus d’infos sur les installations municipales: ici