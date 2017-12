Ouvert ou fermé pendant le temps des Fêtes?

Il peut parfois être difficile de suivre l’horaire des différents commerces et institutions publiques pendant le temps des Fêtes. Pour ne pas se déplacer inutilement, voici un petit guide express de ce qui sera ouvert ou fermé entre le 24 décembre et le 2 janvier.

Les magasins et épiceries de grandes surfaces

• Dimanche 24 décembre: 9h à 17h*

• Lundi 25 décembre: Fermés

• Mardi 26 décembre:: 13h à 21h

• Les 27, 28, 29 et 30: Horaire habituel

• Dimanche 31 décembre: 9h à 17h*

• Lundi 1er janvier: Fermés

• Lundi 2 janvier: 9h à 21h*

*L’horaire peut varier selon l’établissement.

Les épiceries de petites surfaces

Les marchés d’alimentation de petite taille, soit de moins de 375 m2 de surface de vente, n’ont pas à fermer leurs portes lors des jours fériés.

Musées

Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan ainsi que les autres musées montréalais seront fermés les 24 et 25 décembre, mis à part le musée des beaux-arts de Montréal et le musée d’art contemporain qui ouvriront leurs portes la veille de Noël, mais seront fermés le 1er janvier. La maison de la culture Marie-Uguay sera fermée du 22 décembre au 9 janvier inclusivement.

Marchés publics

Les marchés publics, comme les marchés Atwater, Jean-Talon ou Maisonneuve, seront fermés les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. La veille de Noël ainsi que la veille du jour de l’An, la fermeture sera devancée à 17h.

SAQ

• Les 24 et 31 décembre: les SAQ Express seront exceptionnellement ouvertes jusqu’à 19h, alors que les autres succursales fermeront leurs portes à 17h.

• Les 25 décembre et 1er janvier: toutes les succursales seront fermées

• Les 26 décembre et 2 janvier: toutes les succursales ouvriront leurs portes à 13h et fermeront aux heures habituelles.

Transport en commun

Les horaires des autobus et du métro sont sujet à modification les jours fériés, soit les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il est suggéré de consulter la légende au bas de l’horaire. Exceptionnellement cette année, le métro sera ouvert toute la nuit du jour de l’An.

Bureaux municipaux

• Entre le 24 décembre et le 2 janvier inclusivement, la majorité des bureaux de la Ville de Montréal seront fermés dont les bureaux Accès Montréal, les bureaux d’arrondissement et la cour municipale.

• Les Écocentres ouvriront leurs portes le 2 janvier à 10h.

• Les bibliothèques seront fermées du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.

Collecte de déchets

Les collectes du 25 décembre et du 1er janvier sont reportées au 29 décembre et au 5 janvier. Les vendredis 5 et 12 janvier sont prévus pour recueillir les arbres naturels de Noël.