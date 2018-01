Une judoka du Sud-Ouest remporte le bronze

À peine âgée de 16 ans, Mélodie Mailhot-Senez a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 48 kg lors des championnats nationaux élite de judo qui se déroulaient à la TOHU le week-end dernier. Figurant parmi les huit meilleures judokas au Canada, la native de Pointe-Saint-Charles en était à sa deuxième participation à cette compétition qui rassemble les athlètes les plus talentueux du pays.

En 2017, la jeune femme avait terminé au bas du classement. «C’est vraiment cette année que je me suis beaucoup améliorée», dit-elle, particulièrement fière de sa troisième position. Cette place sur le podium rapproche l’athlète d’une participation aux Championnats canadiens qui auront lieu en mai à Calgary, un tournoi auquel elle a déjà combattu deux fois.

Depuis qu’elle est toute petite, Mélodie est passionnée par ce sport de combat. «J’ai commencé à l’âge de 5 ans et depuis je n’ai pas arrêté», raconte celle qui s’entraîne au club Bushidokan, situé sur la rue Ryde, dans Pointe-Saint-Charles.

Étudiante à l’école secondaire Saint-Henri, elle ne trouve pas difficile pour le moment de concilier la pratique du judo à ses études, même si elle s’entraîne trois par semaine et fait de nombreux camps d’entraînement les week-ends.

Prochaine étape

L’athlète souhaite poursuivre sa formation dans l’objectif ultime de participer aux Jeux olympiques. «C’est certain que c’est mon plus grand rêve, avoue Mélodie. Je vais continuer de travailler fort pour être en mesure d’y aller un jour».

À plus petite échelle, la judoka aimerait participer aux Jeux panaméricains, puis aux Championnats du monde junior, la prochaine étape selon elle.

Au total, 224 athlètes de partout à travers le pays ont combattu sur les tatamis aux championnats nationaux élite les 13 et 14 janvier, s’illustrant devant une foule de plus de 1000 curieux. Ce sont les judokas québécois qui ont raflé le plus de médailles.