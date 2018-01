Un moyen de transport inusité

Alors que les automobilistes et les piétons peinent à se déplacer dans la neige, un natif de Saint-Henri a trouvé une façon bien à lui de sillonner les rues du quartier. De la rue Notre-Dame Ouest jusqu’au Vieux Montréal, en passant par Saint-Rémi, Jean-Maxim Deshaies arpente les trottoirs à bord de son traîneau tiré par ses trois chiens.

S’il reconnaît que c’est un moyen efficace de se déplacer, puisqu’il évite le trafic et s’abstient de se frayer un chemin dans les bancs de neige, le résident du Sud-Ouest admet qu’il s’agit davantage d’une activité hivernale que d’un moyen de transport.

«J’irais certainement travailler avec mon traîneau, c’est très rapide, dit le jeune homme qui travaille à l’hôpital de LaSalle. Mais, j’aurais bien trop peur que quelqu’un parte avec mes chiens».

C’est l’an dernier que M. Deshaies a eu l’idée d’utiliser ce moyen de transport inusité, après que sa chienne, un labernois, ait accouché d’une portée de huit chiots. «Le mâle est un husky et j’ai toujours aimé ces chiens qui ressemblent à des loups et qu’on voit souvent à l’avant des traîneaux», explique-t-il.

Après avoir déniché un petit traîneau au Sport Expert, il a donc tenté l’expérience avec sa chienne et les deux chiens qu’il a gardés de la portée. Voyant l’excitation de ses animaux de compagnie face à cette nouvelle activité, il a décidé de poursuivre cet hiver en s’équipant d’un plus gros traîneau et de véritables harnais pour chien.

«Quand je touche aux harnais, ils [les chiens] deviennent fous! Ils jappent jusqu’à ce qu’on soit dehors», s’exclame M. Deshaies.

Au quotidien

Tous les soirs, il arpente les rues de Saint-Henri pendant près de deux heures, suscitant de vives réactions chez les passants qu’il croise sur sa route.

«Les gens prennent des photos, ils applaudissent de leur balcon, ils trouvent ça très amusant», explique le jeune homme, précisant qu’il n’a jamais eu de commentaires négatifs, bien qu’il se déplace sur les trottoirs à près de 30 km/h.

Bravant le froid, parfois lors de soirées où le mercure descend jusqu’à -40 degrés, M. Deshaies et sa troupe de compagnons à quatre pattes ne se lassent pas de cette activité qui rend cet hiver rigoureux plus agréable.