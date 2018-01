Journée gratuite à la Pente à Neige

Les amateurs de plein air en ville auront la chance de tester le nouveau village hivernal dans le parc Ignace-Bourget, mis en place par l’organisme la Pente à Neige, gratuitement lors de la journée porte ouverte, le 27 janvier. Au menu: glissade sur tube, ski alpin, planche à neige, patin et diverses animations.

Ouvert depuis le 29 décembre, le village hivernal a marqué le retour du ski à Ville-Émard. Cela faisait 15 ans que l’ancienne butte Newman n’était plus accessible aux amateurs de sport d’hiver, au grand dam des résidents de l’arrondissement qui ont fait pression à maintes reprises auprès des élus pour qu’elle soit réanimée.

Leur souhait a été exaucé. «On reçoit toujours des commentaires de gens disant que ça faisait longtemps qu’ils attendaient le retour d’activités dans ce parc. Pour le moment, la réponse est assez positive», mentionne Maxellende Pycke, chargée de projet à la Pente à neige.

L’organisme à but non lucratif responsable de la programmation a donc pris l’initiative de mettre à la disposition des résidents toutes les activités sans qu’ils aient à débourser un sou. «Il y a eu beaucoup de curieux qui sont venus explorer les lieux et on veut leur permettre d’essayer ce qui été aménagé», ajoute Mme Pycke.

Cette journée porte ouverte marquera également l’ouverture du snowpark et sera ponctuée par une ambiance plus festive qu’à l’habitude. Musique, jeux et concours de bonhomme de neige mettant en scène petits et grands sont prévus au programme.

La mascotte de l’arrondissement, Sudo, sera également sur place pour animer les tout-petits.



Météo

Les températures glaciales que le Québec a connues en début de saison ont coupé l’envie à certains de dévaler les pentes, mais les organisateurs du village hivernal ne se laissent pas abattre pour autant.

«Nous croyons que c’est possible d’avoir du plaisir malgré de mauvaises conditions météorologiques, il est toujours possible de s’adapter. Nous avons fermé une seule journée en raison de la pluie», dit Mme Pycke.

Elle mentionne d’ailleurs que l’événement du 27 janvier aura lieu coûte que coûte. En cas de froid extrême, il y aura la yourte avec un coin bibliothèque pour se réchauffer, où une exposition sur l’histoire du ski au Québec sera présentée.

Le centre de loisirs Monseigneur Pigeon organisera également des jeux dans le chalet du parc de l’avenue Newman et servira du chocolat chaud.

Si la neige n’est pas au rendez-vous, une alternative au concours de bonhomme de neige est également prévue, de même que les fameux canons à neige pour alimenter les pistes de ski et de glisse.